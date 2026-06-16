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Трябва да гледаме на уязвимите с неосъдително око: Художникът Иван Тодоров пред Actualno (ВИДЕО)

16 юни 2026, 15:00 часа 665 прочитания 0 коментара

Трябва да се вгледаме по-дълбоко в тези сфери, които заслужават да бъдат анализирани. Заслужават да бъдат погледнати с едно неосъдително око. Това не е нужно да бъдат ромските общества, тук можем да говорим за всяко едно дете.

Това каза художникът Иван Тодоров в предаването “Студио Actualno” във връзка с изложбата “Дом”, която бе открита в края на май в Българския културен институт в Братислава.

Изложбата представя художествен размисъл върху темите за дома, принадлежността и социалното изключване. Чрез своите творби Иван Тодоров насочва вниманието към съдбата на деца, израснали в условия на бедност и обществена изолация, като поставя в центъра на произведенията си човешкото достойнство и надеждата.

“На мен тези теми по принцип са ми интересни, така че можем да наречем това старт на една по-широка концепция, която ще продължавам да преследвам във времето, за да разглеждам и друг тип социални теми”, сподели артистът.

Иван Тодоров е български художник и визуален артист, чиято практика изследва пресечната точка между човешкия опит, социалната среда и крехката концепция за дома. Работейки предимно с живопис, Тодоров разширява медията чрез интердисциплинарни методи, които включват рисуване, видео и документално сътрудничество. Неговата работа е основана на дългосрочно, научно обосновано взаимодействие с маргинализирани общности.

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Потапяйки се в специфични социални среди, Тодоров развива визуални разкази, които разглеждат детството, разселването и структурното неравенство без зрелище или сантименталност.

Повече за съвременното изкуство и неговото влияние днес - вижте в интервюто. 

 

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Изложба Изкуство художник Иван Тодоров Студио Actualno
Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
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