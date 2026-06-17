САЩ и Израел - кой без кого не може да съществува: Тръмп и посланикът му с противоречащи си твърдения (ВИДЕО)

"Ако не бяха Съединените американски щати с мен, защото Обама правеше точно обратното, сега Израел нямаше да съществува, Израел щеше да бъде изтрит от лицето на земята". Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом днес.
Trump, earlier today:— Clash Report (@clashreport) June 16, 2026
If it weren't for the United States of America, Israel would not exist right now.pic.twitter.com/ujhbqk0Dpl https://t.co/kcgbcyEutF
Посланикът на Тръмп в Израел Майк Хукаби обаче каза точно обратното. "Без Израел, без еврейската държава, нямаше да има Америка. Ние дължим самото си съществуване на онова, което се случи в тази земя", каза той под бурните аплодисменти на присъстващите.
WATCH: Trump's Ambassador to Israel, Mike Huckabee, defies Trump:— Clash Report (@clashreport) June 16, 2026
Without Israel, there would not be an America.
We owe our very existence to what happened in this land. pic.twitter.com/vPebgzLmBo
Какво включва споразумението между САЩ и Иран?
Същевременно опозиционният на Бенямин Нетаняху канал N12 публикува какво включва споразумението между Иран и САЩ. Припомняме, че се очаква договореното да бъде официално оповестено след подписването на документа между двете страни в петък, 19 юни.
Ето кои са ключовите акценти в споразумението според N12:
- Иран и САЩ (и техните съюзници) ще спрат военните действия, включително и в Ливан.
- Иран потвърждава, че няма да разработва или придобива ядрени оръжия.
- И двете страни се съгласяват да обсъдят запасите на Иран от обогатен уран в бъдещи преговори.
- Иран ще поддържа настоящата си ядрена програма по време на преговорите.
- САЩ ще избягват налагането на нови санкции и струпване на военни сили в региона по време на преговорите.
- Иран ще гарантира свободно и безопасно търговско корабоплаване през Ормузкия пролив за 60 дни.
- САЩ ще освободят замразените ирански активи, щом меморандумът влезе в сила.
- Ако се постигне окончателно споразумение, САЩ биха оттеглили силите си в срок до 30 дни и биха вдигнали всички санкции срещу Иран.
- Окончателно споразумение би включвало фонд за възстановяване от 300 милиарда долара за Иран.
- САЩ ще предоставят временни освобождавания от санкции, позволяващи на Иран да продава петрол по време на преговорите.
- По-нататъшни преговори с участието на Оман и държавите от Персийския залив биха уредили бъдещите договорености относно корабоплаването и морското право.
- Рамката предвижда 60 дни преговори за окончателно споразумение, включително и за ядрената програма на Иран.