САЩ и Израел - кой без кого не може да съществува: Тръмп и посланикът му с противоречащи си твърдения (ВИДЕО)

"Ако не бяха Съединените американски щати с мен, защото Обама правеше точно обратното, сега Израел нямаше да съществува, Израел щеше да бъде изтрит от лицето на земята". Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом днес.

Trump, earlier today:



If it weren't for the United States of America, Israel would not exist right now.pic.twitter.com/ujhbqk0Dpl https://t.co/kcgbcyEutF — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

Посланикът на Тръмп в Израел Майк Хукаби обаче каза точно обратното. "Без Израел, без еврейската държава, нямаше да има Америка. Ние дължим самото си съществуване на онова, което се случи в тази земя", каза той под бурните аплодисменти на присъстващите.

WATCH: Trump's Ambassador to Israel, Mike Huckabee, defies Trump:



Without Israel, there would not be an America.



We owe our very existence to what happened in this land. pic.twitter.com/vPebgzLmBo — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

Какво включва споразумението между САЩ и Иран?

Същевременно опозиционният на Бенямин Нетаняху канал N12 публикува какво включва споразумението между Иран и САЩ. Припомняме, че се очаква договореното да бъде официално оповестено след подписването на документа между двете страни в петък, 19 юни.

Ето кои са ключовите акценти в споразумението според N12:

Иран и САЩ (и техните съюзници) ще спрат военните действия, включително и в Ливан.

Иран потвърждава, че няма да разработва или придобива ядрени оръжия.

И двете страни се съгласяват да обсъдят запасите на Иран от обогатен уран в бъдещи преговори.

Иран ще поддържа настоящата си ядрена програма по време на преговорите.

САЩ ще избягват налагането на нови санкции и струпване на военни сили в региона по време на преговорите.

Иран ще гарантира свободно и безопасно търговско корабоплаване през Ормузкия пролив за 60 дни.

САЩ ще освободят замразените ирански активи, щом меморандумът влезе в сила.

Ако се постигне окончателно споразумение, САЩ биха оттеглили силите си в срок до 30 дни и биха вдигнали всички санкции срещу Иран.

Окончателно споразумение би включвало фонд за възстановяване от 300 милиарда долара за Иран.

САЩ ще предоставят временни освобождавания от санкции, позволяващи на Иран да продава петрол по време на преговорите.

По-нататъшни преговори с участието на Оман и държавите от Персийския залив биха уредили бъдещите договорености относно корабоплаването и морското право.

Рамката предвижда 60 дни преговори за окончателно споразумение, включително и за ядрената програма на Иран.