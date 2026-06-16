Нетаняху: Пътят на Иран към ядрена бомба е забавен с години

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви вчера, че военната кампания на Израел срещу Иран е попречила на Техеран да придобие ядрени оръжия в близко бъдеще и е предотвратила екзистенциална заплаха за еврейската държава, предаде ДПА. "Ние спасихме държавата Израел от заплахата от ядрено унищожение", каза Нетаняху.

Без мащабните военни операции, проведени съвместно със САЩ, "Иран вече би имал ядрени бомби", каза Нетаняху и добави, че милиони израелци биха били изправени пред смъртоносна заплаха. Военната кампания е отстранила тази опасност за "години" напред, посочи той, цитиран от БТА.

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Техеран отрича да се стреми към сдобиване с ядрени оръжия, като настоява, че ядрената му програма е предназначена единствено за граждански цели.

Нетаняху повтори, че никога няма да позволи на Иран да придобие ядрени оръжия. "Със или без споразумение, Иран няма да има ядрени оръжия", каза той и добави: "Докато съм министър-председател на Израел, това няма да се случи". Той също така заяви, че кампанията на Израел срещу Иран и регионалните му съюзници не е приключила. Израелските сили ще останат в "зоните за сигурност" в Газа, Южен Ливан и Сирия толкова дълго, колкото е необходимо, посочи Нетаняху.

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Попитан за съобщенията за разногласия с американския президент Доналд Тръмп, Нетаняху отговори, че двамата лидери не винаги споделят едни и същи възгледи. "Аз нося отговорност за интересите на Израел в областта на сигурността", отбеляза израелският премиер.

Нетаняху също така заяви, че възнамерява да се кандидатира на парламентарните избори, насрочени за края на годината, въпреки че е обект на критики относно начините на водене на войната в Близкия изток и нейните последствия.

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"Ще се кандидатирам на изборите и възнамерявам да спечеля", каза дългогодишният лидер на Израел по време на пресконференция - първото му изявление, откакто Вашингтон и Техеран сключиха споразумение за прекратяване на войната в региона, посочва Франс прес.

Въпреки това много подробности по споразумението все още не са оповестени, отбелязва ДПА. "Все още не знаем как ще изглежда споразумението", заяви Нетаняху. В Израел споразумението беше критикувано предимно от опозиционни политици, които го определиха като капитулация пред Иран.

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