Иран и Оман с напредък в преговорите за корабоплаването в Ормузкия проток

Иран и Оман постигнаха напредък в хода на преговорите по въпроса за корабоплаването в Ормузкия проток, пише порталът Axios, позовавайки се на източници в региона.

В петък телевизионният канал Al-Alam съобщи, че дипломатическа делегация от Оман е пристигнала в Техеран за провеждане на преговори относно механизмите за осигуряване на преминаването през Ормузкия проток.

"По време на преговорите е постигнат напредък и споразумение между Оман и Иран може да бъде сключено през този уикенд“, се посочва в статията на портала.

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В случай че страните постигнат споразумение за отварянето на Ормузкия проток, президентът на САЩ Доналд Тръмп ще трябва да реши дали да приеме такова споразумение, отбелязва медията.

Източник: Getty Images

На 8 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието, постигнато с Иран в нощта на 18 юни, вече не е в сила. От 8 юли американските въоръжени сили проведоха няколко серии атаки срещу Иран. Централното командване на въоръжените сили на САЩ твърдеше, че това е било направено в отговор на действията на Иран срещу търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, предаде Фокус.

Техеран отвърна с удари по американски бази в редица страни от Близкия изток, затвори Ормузкия проток и обвини Вашингтон в нарушаване на меморандума за прекратяване на военните действия.

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