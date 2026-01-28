СЗО предупреждава: Вирусът Нипа остава изключително опасен

Световната здравна организация (СЗО) предупреждава за риска от разпространение на смъртоносен вирус. Според представител на СЗО в Женева, вирусът Нипа остава слабо проучен, а естественият му преносител - плодните прилепи, са широко разпространени в части от Индия и Бангладеш. Това създава риск от нови огнища и предаване на вируса на хора. Още: Учени тестват първата в света ваксина срещу вируса нипа
Висока смъртност и лесно предаване
Вирусът Нипа може да се разпространява от човек на човек, както и чрез животни и замърсена храна. Няма ваксина или специфично лечение. Според Световната здравна организация, смъртността варира от 40% до 75%.
Вирусът е идентифициран за първи път преди 25 години, но засега няма лечение или ваксини, които да помогнат при възникване на огнища, отбелязва ДПА. Новата ваксина - ChAdOx1 NipahB, може да бъде първата, ако постигне очакваните резултати по отношение на безопасността и ефикасността, предаде БТА.
По-рано беше съобщено за ново огнище в индийския щат Западна Бенгалия: потвърдени са пет случая, включително инфекции сред здравни работници.
Около 100 души, които са били в контакт с тях, са поставени под карантина.
