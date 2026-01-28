Любопитно:

СЗО предупреждава: Вирусът Нипа остава изключително опасен

28 януари 2026, 07:37 часа 293 прочитания 0 коментара
СЗО предупреждава: Вирусът Нипа остава изключително опасен

Световната здравна организация (СЗО) предупреждава за риска от разпространение на смъртоносен вирус. Според представител на СЗО в Женева, вирусът Нипа остава слабо проучен, а естественият му преносител - плодните прилепи, са широко разпространени в части от Индия и Бангладеш. Това създава риск от нови огнища и предаване на вируса на хора. Още: Учени тестват първата в света ваксина срещу вируса нипа

Висока смъртност и лесно предаване

Снимка: Pixabay

Още: Идва ли нова пандемия: Индия съобщава за ново огнище на вирус от прилепи

Вирусът Нипа може да се разпространява от човек на човек, както и чрез животни и замърсена храна. Няма ваксина или специфично лечение. Според Световната здравна организация, смъртността варира от 40% до 75%.

Вирусът е идентифициран за първи път преди 25 години, но засега няма лечение или ваксини, които да помогнат при възникване на огнища, отбелязва ДПА. Новата ваксина - ChAdOx1 NipahB, може да бъде първата, ако постигне очакваните резултати по отношение на безопасността и ефикасността, предаде БТА.

По-рано беше съобщено за ново огнище в индийския щат Западна Бенгалия: потвърдени са пет случая, включително инфекции сред здравни работници.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Около 100 души, които са били в контакт с тях, са поставени под карантина.

Още: Един от най-смъртоносните: какво се знае за вируса Нипа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Индия вирус Нипа нипах
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес