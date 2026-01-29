Спорт:

Училище на бъдещето: В Китай домашните се проверяват от AI (ВИДЕО)

Бъдещето на образованието е тук. Китайските училища вече използват изкуствен интелект за проверка на домашните. За целта се използват скенери, задвижвани от изкуствен интелект, за да оценяват незабавно ръкописни домашни работи. Тези системи анализират работата на учениците, откриват грешки и слаби места, след което отпечатват разяснения с обратна връзка за учителите. За есета и творчески задачи учителите все още коригират резултатите, тъй като алгоритмите все още не са перфектни по отношение на нюансите и креативността.

Технологията вече е въведена в стотици училища в Шанхай, Пекин и други големи градове.

Устройства като SPARK AI Grader P30 от iFlytek обработват до 26 страници в минута, намаляват натоварването на учителите с до 50% и позволяват на преподавателите да се съсредоточат върху реалното преподаване, вместо върху безкрайните проверки и оценяване.

