Войната в Украйна:

МОН отваря вратата за изкуствения интелект в училищата

28 януари 2026, 13:45 часа 190 прочитания 0 коментара
МОН отваря вратата за изкуствения интелект в училищата

Визия за въвеждане и използване на изкуствен интелект в училищното образование са разработили от Министерството на образованието (МОН). Документът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на ведомството. Той очертава рамка за целенасочено, балансирано и отговорно интегриране на изкуствен интелект (ИИ) в учебния процес, като основен принцип е съхраняването и развитието на човешкото мислене, критичните умения и водещата роля на учителя.

ОЩЕ: Учителите в Словакия ударно ще използват изкуствен интелект - предоставят им 20 хиляди лиценза за ChatGPT

Какво предвижда документът?

Визията изхожда от разбирането, че изкуственият интелект вече е част от средата, в която учениците учат и общуват, и че отлагането на неговото въвеждане в образованието носи риск той да бъде използван без ясна педагогическа цел и без етична рамка. Учителят остава водещият фактор в процеса на учене и разширява ролята си като интелектуален наставник и навигатор, а изкуственият интелект се използва като средство за подкрепа на познавателния процес, а не като негов заместител.

България беше сред първите държави, която още преди година изготви насоки за използване на изкуствения интелект в образованието. Оттогава технологиите се развиха с бързи темпове и поставиха нови въпроси и предизвикателства пред образователните системи. Настоящата визия надгражда първоначалните насоки и очертава по-цялостен и дългосрочен подход за интегриране на изкуствения интелект в училищното образование.

ОЩЕ: Вълчев: Трябва да отвоюваме вниманието на децата от телефоните

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В документа са очертани основните направления за използване на изкуствения интелект в училищното образование, сред които са изграждането на AI грамотност и познание за начина на функциониране на интелигентните системи, използването на изкуствен интелект като източник на информация и посредник в усвояването на знания, прилагането му в подкрепа на учениците и учителите, както и развитието на уменията за работа с новите технологии. Визията отчита както потенциала на изкуствения интелект да подпомага ученето, персонализацията на обучението и достъпа до знания, така и рисковете, свързани с дезинформация, алгоритмични предразсъдъци, защита на личните данни и прекомерна зависимост от технологиите.

Визията подчертава необходимостта от поетапно и възрастово съобразено въвеждане на изкуствения интелект в образованието, съхраняването на базовите умения като четивна, математическа и научна грамотност и развитието на критическо мислене, етична осъзнатост и отговорно поведение в дигитална среда. В изпълнение на визията МОН подготвя и план за действие за следващите години, като ще приемат и предложения за дейности, които да бъдат включени в него.

Целта е училището да подготвя ученици, които не просто използват новите технологии, а ги разбират, оценяват критично и прилагат така, че да развиват собствения си потенциал и да се ориентират уверено в съвременния свят.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Училища МОН изкуствен интелект
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес