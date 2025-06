В Русия настръхнаха заради военен договор между Казахстан и Великобритания

Военен договор, подписан между Казахстан и Обединеното кралство, предизвика доста бурна реакция сред т.нар. руски военни блогъри. Казахстан и Великобритания сключиха договор за военно сътрудничество за периода 2025 - 2026 година, предаде Orda.kz. Документът беше подписан в Лондон, по време на официално посещение на казахстанска делегация, водена от полковник Ербол Кумарбекули, началник-щаб на министерството на отбраната на Казахстан.

За какво е договорът? От казахска страна беше обяснено, че той е фокусиран върху настоящи и бъдещи аспекти на сътрудничество в областта на отбраната, с особено внимание към опазването на мира, езиково обучение и обучение на казахстански офицери във военни академии на Обединеното кралство. С други думи - казахстански офицери ще учат в британски военни училища, а казахстански военни ще тренират с британците как да участват съвместно в мироопазващи мисии.

Масово руски военни блогъри определиха това като предателство. Причината - Казахстан е част от ОНД и Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКБ). Това е руският еквивалент на НАТО - в него влизат редица бивши съветски републики. Има и твърдение как само преди 3 години Великобритания планирала да разруши Казахстан по военен път, но ОДКБ спряла това - Още: НА ЖИВО: Бунтовете в Казахстан: Десетки убити протестиращи, има загинали полицаи

