За първи път: Израелската армия призна за над 71 000 загинали палестинци в Газа

Израелските отбранителни сили за първи път признаха смъртта на 71 000 палестинци в Ивицата Газа от началото на войната през 2023 г. ЦАХАЛ потвърди оценката на Министерството на здравеопазването на Газа, което от своя страна е под контрола на терористите от "Хамас". Това е първият път, когато военните приемат данните на министерството, които преди това отхвърлят като "ненадеждни" и "подвеждащи".

В същото време, армията на Израел твърди, че сред загиналите има голям брой терористи от "Хамас" - около 25 000 души, и смята твърденията за "по-голямата част" от цивилните жертви за преувеличени.

Израелските сили отбелязаха, че тези данни не включват жители, които са в неизвестност и евентуално са погребани под развалините.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази предположение, че "Хамас" ще се разоръжи. Това е една от ключовите точки в неговия мирен план, сложил край на продължилата две години война в Ивицата Газа.

ОЩЕ: Нетаняху с провокативно изявление за Палестина, което е против плана на Тръмп за Газа

"Много хора казват, че никога няма да се разоръжат. Изглежда, (обаче) че ще се разоръжат", заяви той по адрес на "Хамас".

По-рано днес Международният комитет на Червения кръст каза, че е предал тленните останки на 15 палестинци в Ивицата Газа, след като тялото на последния израелски заложник бе върнато в Израел.