Нетаняху с провокативно изявление за Палестина, което е против плана на Тръмп за Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху направи няколко изявления за Ивицата Газа, които са срещу плановете на администрацията на Доналд Тръмп за следвоенния живот в палестинския анклав. Предстои втората фаза от плана на американския президент за примирието там, но министър-председателят на Израел изрази известни опасения. Той настоява политическите интереси и интересите за сигурността на страната му да бъдат удовлетворени. След като всички заложници са върнати, „сега се фокусираме върху завършването на двете останали мисии - разоръжаване на "Хамас" и демилитаризация на Газа от оръжия и тунели", каза Нетаняху.

Израел не позволява възстановяване на Газа преди демилитаризация

"Както се споразумях с президента Тръмп... има само две възможности: или това ще стане по лесния начин, или по трудния начин, но във всеки случай ще се случи. Вече чувам изявления, че ще позволим възстановяването на Газа преди демилитаризацията. Това няма да се случи", обяви той.

"Чувам, че ще доведем турски и катарски войници в Газа. И това няма да се случи", добави Нетаняху във връзка с планирания международен контингент сили.

"Палестина няма да е в Газа"

"Чувам, че ще позволя създаването на палестинска държава в Газа. Това не се случи и няма да се случи", подчерта израелският премиер.

"Мисля, че всички знаете, че този, който многократно е спирал създаването на палестинска държава, съм аз, заедно с колегите ми в правителствата, които съм ръководил. Дори днес и утре няма да позволим това", запазва твърдата си позиция Нетаняху, цитиран от The Times of Israel.

"Израел ще поддържа контрол над сигурността в цялата област от река Йордан до морето - и това важи и за Ивицата Газа", заяви премиерът на Израел. Думите му означават, че и Западният бряг - другата палестинска територия, намираща се на запад от река Йордан - остава под твърдия контрол на израелската власт.

Защо изявленията на Нетаняху са срещу плановете на Тръмп?

В плана за Ивицата Газа, разработен от американската администрация и вече влязъл в действие, "Газа ще бъде управлявана от временен преходен орган на властта, състоящ се от технократична, аполитична палестинска комисия, отговорна за ежедневното функциониране на публичните услуги и общините за населението на Газа. Този комитет ще се състои от квалифицирани палестинци и международни експерти, под надзора и контрола на нов международен преходен орган, „Съветът за мир“, който ще бъде ръководен и председателстван от президента Доналд Тръмп (...) Този орган ще определи рамката и ще се занимава с финансирането на възстановяването на Газа, докато Палестинската автономна власт не завърши програмата си за реформи, както е описано в различни предложения, включително мирния план на президента Тръмп от 2020 г. и саудитско-френското предложение, и докато не може да поеме отново контрола над Газа по сигурен и ефективен начин. Този орган ще приложи най-добрите международни стандарти за създаване на модерно и ефективно управление, което да служи на хората в Газа и да спомага за привличането на инвестиции".

В плана на Тръмп пише още: "С напредъка на възстановяването на Газа и при добросъвестното изпълнение на програмата за реформи на Палестинската автономия, най-накрая могат да бъдат създадени условия за надежден път към самоопределение и държавност на Палестина, което признаваме като стремеж на палестинския народ".

Нетаняху атакува Джо Байдън

Нетаняху направи и други остри изявления, явно в опит да спечели благоразположението на Тръмп, атакувайки предшественика му Джо Байдън. Той заяви, че израелската армия не е имала достатъчно боеприпаси заради наложеното от бившия американски президент ембарго. Това провокира остри реакции от съветници на Байдън, които определиха твърдението като "категорично невярно", а Нетаняху - като "неблагодарен" човек, цитира думите им специализираната платформа De Re Militari, следяща изкъсо конфликтните точки по света.

Нетаняху заяви, че някои израелски войници са загубили живота си във войната срещу "Хамас" заради това, което той нарече „ембарго“, което според него е довело до изчерпване на боеприпасите на Израел. Той не уточни колко войници са загубили живота си по тази причина, нито кога точно се е случило това. Премиерът не спомена директно администрацията на Байдън, но заяви, че „ембаргото“ е приключило веднага след встъпването в длъжност на американския президент Доналд Тръмп.

Нетаняху многократно е обвинявал администрацията на Байдън, че е наложила ембарго върху доставките на оръжие за Израел, по-специално през юни 2024 г. Байдън отрича да е отказвал оръжие на Израел, с изключение на партида от 2000-килограмови бомби, поради опасения как биха били използвани в южния град Рафах в Ивицата Газа по това време.

Амос Хохщайн, един от най-близките сътрудници на бившия американски президент, заяви, че премиерът на Израел лъже. „Нетаняху не само не казва истината, но и е неблагодарен към президента, който буквално спаси Израел в най-уязвимия му момент“, заяви Хохщайн пред Axios.

"След военна подкрепа на стойност над 20 милиарда долара, най-голямата в историята на Израел, два самолетоносача се втурнаха към региона, предотвратявайки мащабна регионална война, отблъсквайки два пъти ракетни и дронови атаки на Иран, защитавайки Израел в най-уязвимите му моменти, след като СПАСИХА безброй израелски животи – единственият приемлив отговор към президента на САЩ Байдън и американския народ е: БЛАГОДАРЯ ВИ", допълни Хохщайн в публикация в X.

Към него се присъедини и друг висш съветник на Байдън, Брет Макгърк, който каза пред Axios: „Това изявление на Нетаняху е категорично невярно".

