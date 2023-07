Бой между управляващи и опозиция в косовския парламент (ВИДЕО)

ОЩЕ: ЕС удари Косово със санкции - колко ще струва това на Прищина?



Премиерът на Косово Албин Курти беше нападнат от опозиционни депутати, докато говореше на пленарно заседание на косовския парламент.

Не е известно какво точно се е случило, но в един момент премиерът Албин Курти е бил залят с вода и депутатите са започнали да се събират, след което е избухнало масово сбиване, пише „Коха“.

A big brawl at #Kosovo Assembly this morning. An opposition MP throws water at PM Kurti, and as ministers try to protect him everyone gets involved in fists and more. pic.twitter.com/0CtZArYZTP