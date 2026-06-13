Риск за рибарството: Засякоха токсичен вид риба край бреговете на Гърция

Сребърнобузата жаба, токсична риба-пухулка, която преди се е срещала главно в южни гръцки води, се разпространява в райони близо до Атина и Централна Гърция, казват учени, което поражда опасения относно екологични смущения и рискове за рибарството и хората, предаде гръцкото издание Kathimerini. Видът, известен на местно ниво като lagocephalus, е регистриран наскоро в южната част на Евианския залив и по части от бреговата линия на Атика, включително Палея Фокая, Саронида и Варкиза, което предполага продължаващо разпространение в нови морски зони.

„Вече регистрирахме малки индивиди от вида lagocephalus в райони като Бурзи, Лефканди и Еретрия (по западното крайбрежие на Евия), както и по плажове в Атика“, каза пред Kathimerini морският биолог и докторант от Университета на Тесалия Димитрис Пафрас.

Очакван екологичен резултат

Той каза, че разширяването отразява по-широки промени в околната среда. „Когато даден вид намери храна, подходящи температури, репродуктивен успех и малко врагове, разпространението му не е изненадващо, а очакван екологичен резултат“, каза Пафрас.

Изследователите казват, че затоплянето на морската вода, свързано с изменението на климата, прави гръцките води все по-гостоприемни за вида, който произхожда от Индо-Тихоокеанския регион.

Учените казват, че видът се възползва от липсата на естествени хищници в Средиземно море, което позволява на популацията му да расте до голяма степен безконтролно.

Какви рискове крие рибата?

Рибата представлява множество рискове. Мощните ѝ зъби могат да повредят рибарските мрежи и корди, причинявайки загуби за професионалните рибари, докато тя се храни с риба, ракообразни, мекотели и главоноги, потенциално нарушавайки местните морски екосистеми.

Опасен е и за хората поради мощния невротоксин, тетродотоксин, който остава токсичен дори след готвене. ОЩЕ: Има ли отровни риби в България?