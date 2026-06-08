Трагедия: Три деца се удавиха в Сърбия при нелепи обстоятелства

В неделния ден три деца са се удавили в западната ни съседка Сърбия при нелепи обстоятелстна, става ясно от материали на сръбската информационна агенция Танюг. Единият инцидент е станал в река Южна Морава в Сталац край Крушевац, когато две 15-годишни момчета се удавили, докато ловят риба. Докато се опитвали да хванат риба - младежите били завлечени от водовъртеж, пише още сръбската медия.

Същия ден 14-годишно момиче се удави във Велика Морава в село Доня Ливадица близо до Велика Плана.

Тялото ѝ е открито от водолази на жандармерията на 7 юни, съобщава Танюг. Според първата информация, тя се е разхождала с приятелката си, а след това са плували в реката.

Удавянията на Балканите

Припомняме, че преди дни двама младежи бяха отнесени от силните вълни в крйбрежения албански курорт Шънджин, съобщи албанската медия albinfo.ch, позовавайки се на информация на албанската телевизия Top Channel.

Първата жертва на морето у нас беше жена от Русия. Тялото й беше извадено от морето на 31 май в района на плаж "Олимпийски надежди" край Несебър.

От Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че се касае за 69-годишна руска гражданка. Жената е пребивавала в собствен апартамент в село Равда. Самоличността ѝ е установена в резултат на предприетите полицейски действия след откриването на тялото. По случая продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента, съобщи БГНЕС. ОЩЕ: Трагедия на албанското крайбрежие: Силни вълни отнесоха двама туристи