Трагедия на албанското крайбрежие: Силни вълни отнесоха двама туристи

Двама младежи бяха отнесени от силните вълни в крйбрежения албански курорт Шънджин, съобщи албанската медия albinfo.ch, позовавайки се на информация на албанската телевизия Top Channel. Двама други са в тежко състояние. Става дума за граждани на Косово. Очаква се намесата на спасителните сили и полицията на място, за да се изясни напълно ситуацията. Разследванията продължават и се очаква властите да предоставят повече подробности в следващите часове.

Все още няма официално потвърждение от властите относно обстоятелствата около инцидента, съобщава albinfo.ch.

Курортът Шънджин

Шънджин е туристически град в област Лежа в Северозападна Албания. Градът се отличава с пристанището и широката си плажна ивица.

Градът разполага с над 8-километров просторен плаж с фин, тъмен пясък, богат на йод.

Той е предпочитана дестинация на местните хора от Албания за почивка, но мястото привлича туристи и от региона.

Първата жертва на морето в България

Припомняме, че първата жертва на морето у нас беше жена от Русия. Тялото й беше извадено от морето на 31 май в района на плаж "Олимпийски надежди" край Несебър.

От Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че се касае за 69-годишна руска гражданка. Жената е пребивавала в собствен апартамент в село Равда. Самоличността ѝ е установена в резултат на предприетите полицейски действия след откриването на тялото. По случая продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента, съобщи БГНЕС. ОЩЕ: Рускиня е първата жертва на българското море за летния сезон