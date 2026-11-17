Двете големи звезди на българския баскетбол Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър са потвърдили желанието си да играят за националния отбор в предстоящия сблъсък с Дания. Новината разкри селекционерът Любомир Минчев, който лично е разговарял с двамата баскетболисти в Гърция. България приема датчаните на 26 ноември от 19:00 часа в "Арена София" в среща от предквалификациите за Евробаскет 2029.

Везенков и Коди правят сериозен компромис за България

"Преди десетина дни пътувах до Гърция и имам потвърждение от Сашо Везенков и Коди, че искат да участват. Те бяха казали и преди това, но сега потвърдиха", заяви Минчев. Любопитното е, че двамата имат ангажимент с Олимпиакос само ден преди двубоя с Дания. На 25 ноември гръцкият гранд приема Апоел Тел Авив в Евролигата, като срещата започва в 21:15 часа.

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Очаква се след края ѝ Везенков и Милър-Макинтайър да отпътуват за България с полет около 1:30 часа през нощта. "Най-добрите играчи държат много и на възстановяването, но в случая правят и компромис за България. Това е проява на професионализъм", коментира Константин Папазов.

Папазов призова за пълна зала срещу Дания

Баскетболният специалист отправи и призив към привържениците да подкрепят националния отбор от трибуните на най-голямата зала в столицата. "Уникално е, заслужават да играят пред пълни трибуни. Има известен страх, че залата няма да бъде пълна, но сега е подходящият момент да я напълним. Везенков е диамант, но сам не може да направи нищо", заяви Папазов.

Междувременно стана ясно, че другият натурализиран гард Умоджа Гибсън има разтежение на коремен мускул и няма да бъде на разположение на Минчев. Българската федерация по баскетбол вече отправи специална покана към спортните школи да присъстват на срещата с Дания, за да могат повече деца да видят националите на живо.

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