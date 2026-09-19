Везенков срещна проблеми, а Олимпиакос се издъни във финала за Суперкупата на Евролигата

Разочарование за най-добрия български баскетболист Александър Везенков и неговия клуб Олимпиакос. Отборът от Пирея допусна поражение от Реал Мадрид във финала на Суперкупата на Евролигата. Испанците победиха с 93:89 (24:15, 23:28, 28:29, 18:17) и спечелиха първия в историята такъв трофей. Освен загубата, гръцкият тим понесе още един сериозен удар. Голямата звезда на Олимпиакос - Александър Везенков, получи контузия в средата на третата четвърт и бе принудително заменен. За щастие, малко след това българинът се върна в игра.

Проблеми за Везенков и загуба за Олимпиакос в мача за Суперкупата

Реал започна силно в първата четвърт, като излезе с преднина от девет точки след 10 минути игра. Олимпиакос отговори с 28 точки във втората четвърт, но тъй като допусна противника да отбележи 23 точки, остана назад, намалявайки изоставането до четири точки. Гръцкият тим започна второто полувреме със серия, с която излезе с пет точки преднина в средата на третата четвърт, но мачът остана оспорван, като "кралете" водеха с три точки преди началото на четвъртата четвърт. Докато испанският отбор изгради по-голяма преднина в средата на четвъртата четвърт, Олимпиакос се върна в мача и превърна срещата в трилър до последните секунди.

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В средата на третата четвърт Везенков получи травма в ръката и бе принудително заменен. Контузията не се оказа сериозна, тъй като той се върна в игра съвсем скоро. Българинът бе най-резултатен за тима от Пирея, като се отчете с 22 точки, 5 борби и 2 асистенции. Той отбеляза 6 от 12 стрелби от игра и 7 от 8 от линията за свободни удари.

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