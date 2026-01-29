"Иска гаджетата да го свалят. Държеше се като Роналдо в най-силните си години. Заслужаваше да го съсипя!"

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски даде поредната си цветуща пресконференция в неповторимия си стил. Той коментира развитието на юношата и бивш футболист на "смърфовете" Петър Андреев. Според бизнесмена на крилото му липсва дисциплина. Крушарски твърди, че Андреев иска да е известен и гаджетата да го свалят, а не той тях. Поведението на младока беше сравнено с това на Кристиано Роналдо в най-силните години на португалеца.

Крушарски: Има интерес от чужбина към Локо Пловдив

"За мен няма разлика между 16 и 14 отбора. Школата на Локомотив е най-перспективната и вади кадри, колкото и нескромно да звучи. Направих две игрища, на които ще сложа и осветление. Изкуственото ни игрище прилича на Газа. Никой не е инвестирал в него. Водим преговори, има интерес към Локомотив. Да видим дали ще го докарам докрай. Готов съм да приема всеки, който иска да инвестира. Има интерес от чужбина. Беше 1, сега са 3, има и четвърти", разкри бизнесменът.

"Петър Андреев има талант, но спира дотук. Дисциплина – 0! Той иска да е известен, иска гаджетата да го свалят, а не той да ги сваля, да ходи по дискотеките, да се прави на звезда. Това е изгаснала звезда, която не може да свети. Пожелавам му успех. Пуснах го без всякакви искания. Можех да го поставя на място и да го съсипя, защото той това заслужаваше. Той се държеше като Роналдо в най-силните си години. Пожелавам му успех и дано му е дошъл акълът в Монтана. Севи Идриз си знае мястото и знае, че му трябва още време. Сега ще изгреят още няколко малки, но ние продължаваме да работим психологически с тях. Сулев за две години не научи италиански. Един мач направи, един мач е долу. Ще продължа да ги боря, за да се върне при мен. Да ми го дадат под наем, за да го направя това, което трябва да стане. Имаше още един такъв, който беше в Шефилд. Той се върна и ми вика – моята заплата трябва да е 15 000 лева. Аз ако му ги дам, не може да ги преброи", заяви в типичния си стил Христо Крушарски.

