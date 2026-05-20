Спортният директор на ЦСКА веднага след спечелването на Купата: "Спечелихме в многото месеци работа"

ЦСКА спечели Купата на България след продължения и изпълнение на дузпи, като освен трофея, си заслужи и място в предварителните квалификационни кръгове на Лига Европа. Спортният директор на "армейците" Бойко Величков говори веднага, след като спечелиха купата. Той заяви, че победата се дължи на много месеци работа. Честити успеха на всички, като направи ретроспекция и към назначаването на старши треньора Христо Янев.

Бойко Величков: "За всички бе много важно"

Ето какво каза Бойко Величков: "Бяхме по-добре физически на терена. Спечелихме купата в многото месеци работа. За всички хора в клуба бе много важно да си го приберем, защото наистина страшно много работа се свърши въобще в клуба. Не само футболистите на терена. Ясно е, че в класирането имахме лошия шанс да наваксваме. Ясно е, че е пределно нормално да не можем да биеш всеки в дерби мачовете. Позволете ми да честитя на всички, които дадоха своя принос.

"Тези моменти бяха тежки"

Този успех може да основа за нещо, което можем да надграждаме. И аз съм сигурен в това. Тези моменти бяха тежки. Да започнем от нашето пристигане с Христо... Знаете какви резултати имаше в началото отбора. Ние постигнахме много добри резултати, наваксвайки на всички с изключение на Левски. Цялото напрежение е нормално. Въпросът е, че издържахме и спасихме сезона. Позволете ми да честитя на собственика и всички, свързани с ЦСКА. Надяваме се двубоите в Европа да са на новия стадион. Ние се постарахме да подсигурим качествената подготовка".

