Рокада в Левски: Георги Костадинов стана спортен директор на шампионите (СНИМКИ)

Капитанът на ПФК "Левски" Георги Костадинов ще заеме поста спортен директор на шампионите, съобщиха от клуба. Новата роля на любимецът на сините фенове ще стане факт в края на м. май 2026 г. Решението е част от дългосрочната стратегия на клуба за изграждане на устойчива спортно-техническа структура, в която хора, свързани с идентичността и духа на "Левски", да имат водеща роля в развитието на клуба, посочват от шампионите.

"Той е действащ капитан на представителния отбор и през изминалия сезон се отличиха с професионализъм, характер и отношение, отговарящи на ценностите на "Левски", пишат от клуба. В качеството си на спортен директор Георги Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на клуба.

Иначе до края на сезона Георги Костадинов ще продължи да изпълнява ролята си на капитан на представителния тим. Последният му официален мач ще бъде в понеделник 25.05.2026 г. срещу отбора на ЦСКА 1948.

