ЦСКА спечели Купата на България! Финал с драма, отменен гол и дузпи пратиха "червените" в рая

ЦСКА спечели Купата на България! Срещата с Локомотив Пловдив завърши 1:1 в редовните 90 минути, а в продълженията не падна гол. При дузпите капитаните на двата отбора пропуснаха първите наказателни удари, след което останалите бяха безгрешни. Запро Динев изпусна петата дузпа за "смърфовете", Джеймс Ето'о вкара за "армейците" и им донесе трофея. Освен Купата, ЦСКА спечели и място в квалификационните кръгове на Лига Европа.

Първото полувреме беше за ЦСКА

ЦСКА откри резултата в 11-ата минута. "Червените" получиха възможността да изпълнят фал вдясно от вратата на Локомотив Плводив. Джеймс Ето'о застана зад топката и центрира в наказателното поле на "смърфовете". Леандро Годой се извиси и с удар с глава порази целта. Изстрелът на аржентинеца беше много силен и от близка дистанция, което не даде шанс на Боян Милосавлевич за намеса. В 26-тата минута Ивайло Иванов от Локомотив Пловдив беше заменен принудително. На негово място влезе Жулиен Лами.

Още: Христо Стоичков надъха ЦСКА преди големия финал за Купата на България

В 26-тата минута Ивайло Иванов от Локомотив Пловдив беше заменен принудително. На негово място влезе Жулиан Лами. В 9 минути по-късно голмайсторът Леандро Годой излезе очи в очи с вратаря на Локомотив Пловдив. Аржентинецът стреля по диагонала, но топката мина покрай далечната греда. Впоследствие се оказа, че 9-ката на ЦСКА е бил в засада.

В 38-мата минута, след единоборство с противников футболист, звездата на ЦСКА Джеймс Ето'о се подхлъзна на мокрия терен и падна на тревата. След кратко прекъсване, халфът се върна на игрището, но си личи, че играе въпреки болката. През последните 5 и добавените 2 минути на първата част ЦСКА държеше инициативата. Лукас Риан блокира удар на Годой с шпагат, след което "червените" изпълниха два корнера. Въпреки това те не успяха да удвоят аванса си, след което двата отбора се оттеглиха на почивка.

Второто полувреме започна с гол

Още в началото на второто полувреме, в 48-тата минута Локомотив Пловдив изравни резултата. Голът на "смърфовете" беше идентичен с този на Леандро Годой. Умарбаев центрира от фаул отдясно на вратата, а Лукас Риан отбеляза с глава. В 56-ата минута дойде центриране в наказателното поле на Локомотив Пловдив. Леандро Годой свали за Мохамед Брахими, който стреля от близка дистанция. Само рефлексът и доброто спасяване на Боян Милосавлевич запазиха равенството.

Още: Емблематичен капитан на ЦСКА и още две големи български имена се включват в "Мача на надеждата" в Бургас

Двата отбора свалиха темпото, като срещата се успокои, но в 75-ата минута напрежението се нажежи до червено. Главният рефер Мариян Гребенчарски изгони с червен картон домакина на Локомотив Пловдив. В 82-рата минута Душан Косич извърши втората си смяна, като тя отново беше принудителна. Терена напусна Первиз Умарбаев, а на неговото място влезе Миха Търдан. Христо Янев все още не е направил нито една промяна.

До края на редовните 90 минути не станахме свидетели на големи положения. Добавените 6 минути ни донесоха няколко положения за ЦСКА, но последното беше най-важното. Лошо изчистване остави топката в краката на Лео Перейра, който напредна с нея. След рикошет Леандро Годой направи добавка и отбеляза за 1:2 в последната минута на добавеното време.

Попадението беше преразгледано, тъй като при изчистването топката се удари в ръцете на Лео Перейра. След дълго разглеждане, решението на Мариян Гребенчарски беше голът да бъде отменен. Няколко минути по-късно двубоят влезе в продължения.

Още: "То е ясно, много грозен финал ще е! Не, ЦСКА ще победи в редовното време": прогнози "В мишената"

Продълженията донесоха греда, спасявания и много драма

Душан Косич първи предприе действия в продълженията. в 98-ата минута за Локомотив Пловдив влязоха живата легенда Димитър Илиев, Мартин Атанасов и Запро Динев. Терена напуснаха Севи Идриз, Каталин Иту и Ефе Али. А в 102-ата минута Алехандро Пиедраита замени Йоанис Питас в състава на ЦСКА. В 104-ата минута Джеймс Ето'о отправи удар от дистанция, но уцели гредата.

В 106-ата минута Лами беше изведен сам срещу Фьодор Лапоухов. Стражът на ЦСКА бързо скъси дистанцията и успя да спаси удара на французина. 10 минути по-късно Жоел Цварц отправи много силен удар от малък ъгъл, което наложи още една много добра намеса от беларуския страж. До края на продълженията не беше отбелязан гол и двубоят стигна до дузпи.

Дузпите донесоха Купата на България на ЦСКА

Своеобразният жребий определи, че дузпите ще се изпълняват пред феновете на Локомотив Пловдив и "смърфовете" ще изпълняват първи. Димитър Илиев изпусна първата дузпа за Локомотив Пловдив, Фьодор Лапоухов спаси. Бруно Жордао застана зад топката за ЦСКА. Боян Милосавлевич също спаси. След това последователно бяха точни Лукас Риан, Макс Ебонг, Андрей Киндрис, Теодор Иванов, Жоел Цварц и Леандро Годой. Запро Динев изпълни петата дузпа за Локомотив Пловдив, но Лапоухов отново спаси. Джеймс Ето'о вкара своята дузпа и донесе Купата на България на ЦСКА.

Още: Треньорът на Локомотив Пловдив преди финала: "Ще дадем всичко, всеки ден имаме нови проблеми"

Стартови състави

Локо Пловдив: Милосавлевич, Урбина, Киндриш, Павлов, Идриз, Али, Сантос, Иванов, Умарбаев, Цварц, Иту

ЦСКА: Лапоухов, Пастор, Жордао, Годой, Ебонг, Брахими, Иванов, Родригес, Питас, Мартино, Ето'о

Преди финала за Купата на България

ЦСКА и Локомотив Пловдив ще спорят за трофея в повторение на финала през 2020 година, когато "смърфовете" спечелиха и вдигнаха Купата за втори пореден път в клубната си история. "Армейците" са значително по-успешни в надпреварата - с цели 21 отличия, като последното дойде през 2021 година след победа над Арда Кърджали. Сега залогът е не само трофей, но и квота за квалфикациите на Лига Европа.

Още: Тромавата защита на ЦСКА трябва да внимава с бързото нападение на Локомотив Пловдив

Душан Косич и Христо Янев ще могат да разчитат на всички основни футболисти, след като и двамата приложиха различни прийоми в последните мачове, за да се предпазят от контузии и наказания. В последния кръг в Първа лига обаче Косич заложи на изцяло резервен състав срещу Арда, докато Янев все пак използва титуляри в дербито срещу Левски. И двата отбора допуснаха загуби, но вниманието им видимо бе насочено към предстоящия финал за Купата.

Иначе ЦСКА обезкърви Локо Пловдив по "служебен път", като не позволи на "железничарите" да ползват преотстъпения Георги Чорбаджийски. Това обаче едва ли ще повлияе сериозно на Душан Косич и неговия отбор, който показа солидно представяне в заключителните мачове от сезона. Победата ще бъде преследвана на всяка цена и от двата отбора, а загубилият ще трябва да се надява на победа в последния плейофен кръг в Първа лига, за да стигне потенциално до евротурнирите.

Още: Феновете на ЦСКА не знаят какво искат: "червените" смениха много треньори, докато Лески гласува доверие на Веласкес