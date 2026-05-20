Синът на Валентин Илиев: "Помислих си за баща ми... Тате, това е за дядо!"

ЦСКА спечели Купата на България, което освен трофея, донесе на "армейците" и участие в предварителните квалификационни кръгове на Лига Европа. Те поведоха в резултата, след което допуснаха изравнителен гол. В самия край на срещата Годой вкара, но голът му беше отменен. В продълженията не паднаха голове, а рулетката на дузпите определи ЦСКА да спечели. Синът на Валентин Илиев Теодор Иванов изигра всички 120 минути и вкара своята дузпа. Той говори след края на мача, а в края на словото си се обърна към баща си с емоционално послание.

Ето какво каза Теодор Иванов: "Първото чувство е щастие, но другото не мисля, че мога да го опиша с думи. 120 минути, абсолютна драма. Но отборът показа характер и успяхме да завоюваме купата. Христо Янев заложи на мен и честно казано си помислих за баща ми… Исках да докажа, че мога да ги бия по-добре от него.

Най-силният момент в интервюто дойде в самия му край, когато Теодор Иванов се обърна към камерата и към баща си, като посвети трофея на покойния си дядо, легендарния вратар Илия Вълов: „И последно, само още едно нещо искам да кажа… Тате! За дядо е това! За дядо!" Теодор Иванов се присъедини към ЦСКА през лятото на 2025 г. Постепенно той се превърна в титуляр за "армейците", като в някои мачове носи и капитанската лента.

