Кола избухна в пламъци близо до известна забележителност в Ню Йорк (ВИДЕО)

20 май 2026, 23:12 часа 1336 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Кола пламна близо до прочутата статуя на "Атакуващия бик" на Уолстрийт в Ню Йорк. Причината за инцидента се изяснява. От кадри в социалните мрежи се вижда как колата внезапно се взривява по време на час пик във вторник вечерта. Според „Ню Йорк Поуст“ инцидентът е станал близо до Бродуей и Стоун Стрийт във финансовия район на Манхатън, точно пред централата на Столичния транспортен орган и само на кратко разстояние от популярната забележителност на Уолстрийт.

Според пожарната служба на Ню Йорк, екипите на спешна помощ са реагирали на сигнали за пожар в превозно средство около 17:42 ч. местно време. Пожарникарите са пристигнали на мястото на инцидента и по-късно са затворили близките улици, докато екипите на спешна помощ са работили за овладяване на пожара.

Въпреки интензивния пешеходен трафик в района по това време, властите заявиха, че няма съобщения за пострадали. Причината за пожара все още се разследва и властите не са посочили доказателства за престъпна дейност или нечестна дейност досега.

Разположен близо до Боулинг Грийн в Долен Манхатън, „Атакуващият бик“ е една от най-разпознаваемите туристически атракции на Ню Йорк и световен символ на Уолстрийт и американските финансови пазари.

Елин Димитров Редактор
