Кабинетът "Радев":

„Мач на надеждата“: Кога и къде да гледаме благотворителния двубой в Бургас?

04 юни 2026, 19:00 часа 760 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
„Мач на надеждата“: Кога и къде да гледаме благотворителния двубой в Бургас?

Тази събота, 6 юни ще се проведе „Мачът на надеждата“, който е организиран от бившия капитан на националния отбор по футбол на България Стилиян Петров. Срещата е с благотворителна цел, като едната част от събраните средства ще бъдат дарени на онкологията в Бургас, а другата ще бъде дарена на легендите на родния футбол Любослав Пенев и Петър Хубчев, които се борят с тежки заболявания.

„Мач на надеждата“: Начален час и ТВ

Стилиян Петров организира „Мач на надеждата“ за втори път. Първата среща се проведе на 6 септември 2023 година на Националния стадион „Васил Левски“ в София, като събра над 20 000 души по трибуните.

В тазгодишното издание на „Мача на надеждата“ отново ще се включат редица български и чуждестранни футболни величия. Сред тях са Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Джо Харт, Гайска Мендиета, Гарет Бари и Юри Джоркаеф.

Мач на надеждата Стилиян Петров

В колко часа започва „Мачът на надеждата“?

Тази година „Мачът на надеждата“ ще се проведе на стадион „Лазур“ в Бургас. Началният час на срещата е 17:00. Билетите за събитието са в продажба от края на месец март и се очаква трибуните да бъдат пълни.

Коя телевизия ще предава „Мача на надеждата“?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Мачът на надеждата“ ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчи благотворителния двубой е БНТ 3. Ако не можете да гледате срещата на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след нейния край в спортната секция на Actualno.com.

ОЩЕ: Шампиони от Бундеслигата и Шампионската лига се присъединяват към новия "Мач на Надеждата"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стилиян Петров "Мач на надеждата"
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес