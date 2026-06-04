„Мач на надеждата“: Кога и къде да гледаме благотворителния двубой в Бургас?

Тази събота, 6 юни ще се проведе „Мачът на надеждата“, който е организиран от бившия капитан на националния отбор по футбол на България Стилиян Петров. Срещата е с благотворителна цел, като едната част от събраните средства ще бъдат дарени на онкологията в Бургас, а другата ще бъде дарена на легендите на родния футбол Любослав Пенев и Петър Хубчев, които се борят с тежки заболявания.

„Мач на надеждата“: Начален час и ТВ

Стилиян Петров организира „Мач на надеждата“ за втори път. Първата среща се проведе на 6 септември 2023 година на Националния стадион „Васил Левски“ в София, като събра над 20 000 души по трибуните.

В тазгодишното издание на „Мача на надеждата“ отново ще се включат редица български и чуждестранни футболни величия. Сред тях са Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Джо Харт, Гайска Мендиета, Гарет Бари и Юри Джоркаеф.

В колко часа започва „Мачът на надеждата“?

Тази година „Мачът на надеждата“ ще се проведе на стадион „Лазур“ в Бургас. Началният час на срещата е 17:00. Билетите за събитието са в продажба от края на месец март и се очаква трибуните да бъдат пълни.

Коя телевизия ще предава „Мача на надеждата“?

„Мачът на надеждата“ ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчи благотворителния двубой е БНТ 3. Ако не можете да гледате срещата на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след нейния край в спортната секция на Actualno.com.

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