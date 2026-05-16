Шампиони от Бундеслигата и Шампионската лига се присъединяват към новия "Мач на Надеждата"

Фондация "Стилиян Петров" обяви нови три имена, които ще вземат участие в благотворителния "Мач на Надеждата", насрочен за 6 юни 2026 година в Бургас. Организаторите съобщиха, че към отбора се присъединяват още трима добре познати футболни личности, оставили сериозна следа както у нас, така и в чужбина. Това са Илия Груев, Михаил Александров и Мариян Христов. Събитието продължава да предизвиква сериозен интерес сред феновете, а организаторите постепенно разкриват имената на звездите, които ще бъдат част от спектакъла на стадион "Лазур".

Представяне на новите попълнения в "Мач на Надеждата":

Илия Груев - Един от най-подготвените български футболни специалисти, Илия Груев преминава успешно от интелигентен полузащитник към уважаван треньор в Германия. Преминал през школите и мъжките състави на Левски, Славия, Локомотив (София), Монтана и Нефтохимик, с който печели два пъти Купата на ПФЛ, той натрупва сериозен опит и в Германия с тимовете на Дуисбург, Юрдинген и Рот-Вайс Ерфурт. След края на активната си кариера се утвърждава като успешен треньор и асистент в клубове като Хайдук (Сплит) и Кайзерслаутерн, а като старши треньор на Дуисбург печели уважението на фенове и специалисти в Германия със своята методология и професионализъм.

Михаил Александров - Михаил Александров е един от най-интелигентните и поливалентни български полузащитници в съвременната ни история. Юноша на ЦСКА и част от школата на Борусия Дортмунд по времето на Юрген Клоп, той се превръща в ключова фигура в златния период на Лудогорец, записвайки четири поредни титли и паметни участия в групите на Шампионската лига. Кариерата му продължава успешно в чужбина, където печели две титли и купа с полския гранд Легия (Варшава). Дългогодишен национал на България, Александров винаги се е отличавал със скорост, тактическа зрялост и изключителни лидерски качества.

Мариян Христов - Мариян Христов е един от най-силните и обичани български полузащитници, известен със своята мощ, техника и изключителен голов усет. След силните си години в Славия и Левски, той прави впечатляваща кариера в Германия с екипите на Кайзерслаутерн и Волфсбург. През 1998 г. той постига исторически успех, ставайки шампион на Бундеслигата с Кайзерслаутерн – триумф, който го превръща в първия и единствен българин с тази титла. С националния отбор на България записва 45 мача и е неизменна част от състава на Мондиал 1998 и Евро 2004.

Илия Груев, Михаил Александров и Мариян Христов се присъединяват към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Теодор Салпаров, Ивет Лалова, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли и Били Уингроув.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

- Подпомагане на Комплексния онкологичен център в Бургас;

- Подкрепа за лечението на легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев;

- Помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

