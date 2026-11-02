Напрежение в българския футбол: БФС призна две грешки, Лудогорец обяви война

Напрежението в българския футбол отново излезе извън границите на терена. Съдийската комисия към БФС официално призна две сериозни грешки от 14-ия кръг на Първа лига, при които футболисти на Левски и Лудогорец е трябвало да получат директни червени картони. Междувременно разградският клуб отправи мащабни обвинения срещу футболната централа, засягащи не само съдийството, но и програмата за Купата на България и начина на определяне на жребия за първенството.

БФС призна: И Левски, и Лудогорец са били пощадени

Първата официално установена грешка е от гостуването на Левски срещу Дунав в Русе. В деветата минута капитанът на "сините" Кристиан Димитров извърши грубо нарушение, след което противников футболист получи контузия и не успя да продължи срещата. Според Съдийската комисия действията на защитника представляват сериозна груба игра, за която е трябвало да последва директен червен картон.

Интересното е, че комисията установи идентична по тежест дисциплинарна грешка и в полза на Лудогорец. В 78-ата минута на двубоя с Локомотив (Пловдив) Бърнард Текпетей удари съперник в лицето. От БФС посочват, че футболистът е трябвало да бъде изгонен за проява на насилие, но съдийската бригада и ВАР не са приложили правилно правилника.

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Лудогорец атакува БФС и постави под въпрос жребия за Купата

На този фон Лудогорец излезе с остра официална позиция, обвинявайки футболната централа в прилагане на "двоен аршин". Разградчани подкрепиха недоволството на своя собственик Кирил Домусчиев от съдийството при гостуването на Левски срещу Дунав, но разшириха критиките и към организацията на първенството. Клубът поиска еднакъв подход при наказването на реферите и постави въпроса дали ВАР съдията Станимир Тренчев ще понесе последствия за допуснатата грешка.

Още по-сериозни са съмненията на Лудогорец относно начина, по който се определя програмата на шампионата. Според разградчани БФС не е предоставил достатъчна прозрачност за използвания софтуер при жребия. Клубът настоява от сезон 2027/28 да бъде възстановена системата "Бергер".

Спорът за мача с Левски: Две различни версии

Другата причина за недоволството е насрочването на осминафинала за Купата на България между Левски и Лудогорец за 15 декември. Разградчани твърдят, че първоначално определеният период е бил 11–14 декември и промяната е направена без консултация с тях. Според клуба това ще доведе до финансови загуби заради предварително закупени самолетни билети.

При обявяването на програмата обаче БФС посочи, че са взети предвид европейските ангажименти и желанията на клубовете, както и необходимостта двата столични осминафинала да се проведат в различни дни.

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