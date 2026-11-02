Георги Лозанов: Сега ще трябва да демонтираме модела Радев-Йотова (ВИДЕО)

Сега ще трябва да демонтираме модела Радев-Йотова. Това каза в предаването Студио Actualno медийният експерт доц. Георги Лозанов, главен редактор на сп. “Лик“ и член на Инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Гюров и Кандев, които загубиха президенските избори от двойката Йотова-Вълчев. Доц. Лозанов отговори на въпроса очаквал ли е такава развръзка на вота: “Е, да. Още има много силна инерция от изборите през април, когато Румен Радев спечели това мощно мнозинство. А пък Румен Радев и Илияна Йотова са две лица на един и същи политически субект и той още имаше инерция. Макар че тази инерция вече започна да поспада. Още: Окончателни резултати: Йотова печели изборите с 57.6%

България се събужда бавно

И аз даже по този повод вече цитирах Кристиан Таков, мой скъп приятел, вечна му памет, който казваше: “България се събужда бавно, обръща се на другата страна и иска да си доспи, но слънцето вече е изгряло.“ Той го казваше по повод на модела Борисов-Пеевски и това събуждане трая около 5-6 години, защото в крайна сметка този модел беше демонтиран.

Снимка Actualno.com

Започна от протестите 2020-а и беше демонтиран финално от протестите миналата година през декември, организирани от ПП-ДБ, така че абсолютно напразно Радев се опитва да си припише тази историческа заслуга. Още: Новата политическа география след изборите: Първан Симеонов с прогноза ще се противопостави ли Йотова на Радев А сега фактически демократичната общност и кандидатът, който тя излъчи, трябва да демонтират модела Радев-Йотова.“

Как ще стане това при тази загуба? Загубата е факт.

“По същия начин. Чрез устойчив демократичен граждански процес. Процес, който включва и протести, разбира се. Аз говоря за нещо, когато властта стане тотална, а това е много близко до тоталитарна, каквато власт в крайна сметка успяха да инсталират тук. Единственият шанс да се предпазваме от нейните лоши практики е да се направи нещо като граждански борд на властта. Още: Абсолютно мнозинство и президент: "Ще имаме най-голямата концентрация на власт след 1989 г."

Чака ни втори 9 септември

Според Георги Лозанов виждаме достатъчно знаци за реставрация на тоталитарната власт: “Аз за съжаление в това отношение се оказах съвсем прав, когато казах, че ни чака втори 9 септември. Положението е в голяма степен вече като след 9 септември. Защото как спечели и Радев, а сега и Йотова? С противопоставянето на хората в страната спрямо градските елити, наричани жълтопаветници и с всякакви други опити да се превърнат в пейоративни етикети и да настроят срещу тях широкия избирател.“

Защо демократичната общност загуби изборите и ще стане ли Андрей Гюров нейният нов лидер, ще научите от видеоматериала. Още: Нов политически играч, маневрите на Борисов и натискът върху ПБ: Анализ на социолозите след вота