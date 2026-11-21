Битката при асистентите в Първа лига през сезон 2026/27 обещава да бъде оспорвана. През миналата кампания Спас Делев разби по-младите си колеги с впечатляващите 14 асистенции, а сега звездите на водещите грандове ще опитат да оглавят класацията. В тази статия ще следим представянето на най-добрите подавачи в българския елит, а класирането ще бъде актуализирано след всеки изигран кръг.

Кой ще бъде новият "крал" на асистенциите в българския футбол?

След първите три кръга начело с по две голови подавания са Драган Гривич от ЦСКА 1948, Евертон Бала и Алекс Сентейес от Левски, както и Бърнард Текпетей от Лудогорец. "Сините" имат двама представители на върха, но разликите са минимални и подреждането може да се промени още в следващите мачове.

В списъка ще бъдат включвани всички играчи, записали голово подаване през сезона. При равен брой асистенции футболистите ще заемат една и съща позиция. Следете тук актуалното класиране и надпреварата между най-добрите подавачи в Първа лига през сезон 2026/27.

Класиране при асистентите в Първа лига през сезон 2026/27

Георги Русев (ЦСКА 1948) - 7 асистенции Сержиньо (Левски); Спас Делев (Локомотив София); Станислав Иванов (Арда Кърджали) - 5 асистенции Карлос Меоти, Мауро Родригес (Ботев Пловдив); Бърнард Текпетей (Лудогорец); Мохамед Брахими (ЦСКА); Жул Майер (ЦСКА 1948); Кристиян Бойчев (Дунав Русе) - 4 асистенции Фредерик Масиел (ЦСКА 1948); Йоанис Питас, Стефано Сенси (ЦСКА); Руан Круз, Амир Хаджиахметович (Лудогорец); Бирсент Карагарен, Димитър Велковски (Арда Кърджали); Мигел Барандаш (Черно море); Радослав Апостолов (Дунав Русе) – 3 асистенции Драган Гривич, Петър Витанов (ЦСКА 1948); Евертон Бала, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Мазир Сула, Алдаир (Левски); Симеон Шишков, Дерой Дуарте (Лудогорец); Андрей Йорданов, Каталин Иту, Жоел Зварц, Джеймс Ето'о (ЦСКА); Ертан Томбак (Черно море); Йоан Бауренски, Андре Либерал (Септември София); Мартин Смоленски (Ботев Враца); Антон Иванов, Давид Валверде, Жота Лопеш (Спартак Варна); Самуел Калу (Ботев Пловдив); Адил Тауи (Локомотив София); Виктор Попов (Арда) – 2 асистенции Мамаду Диало, Хосе Мартинес, Бенаиса Бенамар, Ектор Куеляр, Флориан Кребс, Андре Хофман, Емерсон Барбоса, Атанас Илиев (ЦСКА 1948); Георг Стояновски, Цветелин Чунчуков, Деян Лозев, Жозе Буа (Спартак Варна); Владан Видакович, Стефан Гаврилов, Димитър Тодоров, Илкер Будинов (Дунав Русе); Давид Кусо, Майкон, Рейналдо Саторно, Хевертон Сантос, Армстронг Око-Флекс, Асен Митков (Левски); Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Иван Тасев, Берк Бейхан, Мохамед Аши, Идрис Бунас (Черно море); Владимир Мендеш, Георги Миланов, Асен Чандъров, Лъчезар Котев, Франко Маскоте, Алберто Салидо, Марвин Зенгер, Ехидже Укаки (Ботев Пловдив); Ангел Лясков, Димитър Костадинов, Моамед Медфаи, Ерол Дост (Локомотив София); Емил Стоев, Владимир Николов, Йоан Борносузов, Роберто Райчев, Умаро Балде, Мохамед Досо, Иван Минчев (Славия); Светослав Ковачев (Арда); Йоан Бауренски, Кубрат Йонашчъ, Мартин Христов (Септември София); Алберто Салидо, Антон Недялков, Ивайло Чочев, Александър Маринов, Петър Станич, Агибу Камара, (Лудогорец); Даниел Генов, Филип Гигов, Мартин Петков, Радослав Цонев (Ботев Враца); Лукас Риан, Жуниор Бурбан, Крист Лонгвил, Димитър Мрънков, Жулиен Лами (Локомотив Пловдив); Анжело Мартино, Пастор, Лео Перейра, Леандро Годой, Исак Соле, Теодор Иванов (ЦСКА) – 1 асистенция