Франция изтегля от Европа 7 милиона презерватива: Каква е причината?

Франция нареди изтегляне от пазара на около 7 милиона презерватива, разпространени в Европейския съюз, след като бяха открити производствени дефекти. Акцията обхваща 15 ултратънки латексови презерватива, произведени от малайзийската компания Richter Rubber Technology и продавани под няколко марки. Само част от засегнатите доставки са били продадени във Франция, предава министерството на икономиката.

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Френските власти също така наложиха едногодишно спиране на продажбите и вноса на ултратънките презервативи на производителя, произведени по дефектния процес. Ограничението може да бъде подновено.

Производствени неуспехи

Генерална дирекция „Политика в областта на конкуренцията, потребителските въпроси и контрола на измамите“ (DGCCRF) е проследила дефектите до неравномерна дебелина и качество на латексовото фолио, използвано за направата на презервативите. Лабораторните тестове установиха пропуски в устойчивостта на налягане, обема, който презервативите могат да издържат преди спукване, и проверки за перфорации. Властите заявиха, че производителят е имал „липса на контрол върху производствения процес на своите продукти“.

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Констатациите повдигнаха опасения, че засегнатите презервативи могат да се скъсат, спукат или да съдържат дупки, което компрометира защитата им срещу инфекции и бременност. „Някои потребители съобщават за скъсвания на презервативи и нежелани бременности, свързани с взетите проби“, се казва в министерска заповед от 22 октомври, публикувана в Официален вестник на Франция на 30 октомври.

Разширяване на по-ранните отзовавания

Решението идва след изтегляния от пазара в края на май и началото на август, които обхванаха около 260 000 презерватива. DGCCRF продължи разследването на производствения процес след тези изтегляния. Осем потребители са съобщили за скъсвания след първоначалното изтегляне от пазара. В някои доклади се цитират и нежелани бременности, съобщават властите.

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Последните мерки изискват засегнатите продукти да бъдат изтеглени от продажба и изтеглени от потребителите. Френските власти публикуваха подробности за продукта и партидата, като DGCCRF отговаря за проверката дали изтеглянето и изземването от пазара са извършени. Действието се отнася до конкретни продукти и дефектен производствен процес. То не се равнява на общо ограничение върху презервативите.

Съвети към потребителите

Властите са посъветвали потребителите да проверят опаковките си спрямо списъците със засегнатите продукти и партиди на уебсайта на френската Rappel Conso и да спрат да използват изтеглени от пазара презервативи. Потребителите трябва да върнат засегнатите продукти на търговеца на дребно или да следват инструкциите за изтегляне от пазара на съответната марка, съгласно предоставените насоки.

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Френските власти посъветваха хората, които са използвали презервативи от проблемните партиди, да потърсят скрининг за полово предавани инфекции в медицинска лаборатория и да си направят тест за бременност, ако цикълът им закъснее. Всеки, който има притеснения, трябва да се насочи към лекар или безплатен център за скрининг на сексуалното здраве.

DGCCRF също така помоли потребителите да съобщават за счупвания, перфорации и други нежелани инциденти чрез правителствената платформа за докладване на здравни инциденти.