Великобритания дава милиони в борбата с женомразството

Британското правителство ще отпусне 15 милиона паунда за борба с женомразството. Властите са обезпокоени от нарастващото влияние на онлайн средата, в която се разпространяват сексистки възгледи и враждебност към жените, съобщава The Guardian. Новият фонд има за цел да помогне за борбата с ежедневния сексизъм в училищата, на работните места и в обществените пространства. Организациите ще могат да получават финансиране за менторство на млади хора, обучение на служители и кампании за повишаване на осведомеността, насочени към подобряване на безопасността на жените и момичетата.

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Допълнително финансиране

Правителството се надява също така да привлече допълнително финансиране от бизнеса и филантропите. Инициативата ще бъде ръководена от министъра на жените и равенството Бриджит Филипсън. Според правителството това е първият път, когато на национално ниво се отпуска специално финансиране за борба с женомразството.

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„Ежедневната мизогиния – от сексистки обиди и тормоз до дискриминация на работното място – просто няма място в съвременна Великобритания“, каза Филипсън. Според нея правителството сега възнамерява да премине от думи към конкретни действия. Отделно властите вече са отпуснали 20 милиона паунда, за да помогнат на училищата в борбата с онлайн женомразството и дезинформацията.

Както „Гласная“ съобщи по-рано, в края на 2025 г. правителството на Обединеното кралство обяви стартирането на дългосрочна стратегия, насочена към намаляване наполовина на насилието срещу жени и момичета през следващите десет години.

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