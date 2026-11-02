Учениците във Варна минават в онлайн форма на обучение

Учениците във Варна ще учат онлайн утре – 3 ноември. Решението бе взето след оперативна среща при кмета на града. Причината – утре във Варна се очаква червен код за валежи. Според метеоролозите обстановката ще се влоши в следобедните часове. Очакват се между 30 и 60 литра валежи на квадратен метър. Днес във Варна, между 8 и 14 ч. количеството на валежте беше 71 литра.

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На оперативната среща кметът Благомир Коцев разпореди до утре на обед да бъдат взети всички възможни мерки, за да е готов градът за валежите. От фирмата, която днес отводнява шахтите и каналите в града заявиха, че три екипа ще дежурят още от тази вечер. Сметопочистващата фирма е задължена да почисти максимално пътните платна от падналите листа.

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