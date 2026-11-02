Три гола, спасена дузпа и червен картон! Арда измъкна трудна победа в напрегнат сблъсък

Арда (Кърджали) постигна ценна домакинска победа с 2:1 над Септември (София) в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Трите попадения паднаха още през първото полувреме, а срещата предложи и други любопитни моменти – спасена дузпа, отменен гол след намеса на ВАР и червен картон в заключителните минути. Светослав Ковачев и Мартин Паскалев донесоха успеха на домакините, докато Андре Либерал беше точен за столичани.

Арда поведе рано, но Септември отвърна

Футболистите на Александър Тунчев започнаха отлично срещата и поведоха още в шестата минута. Станислав Иванов получи топката в наказателното поле, задържа я въпреки присъствието на двама защитници и намери Светослав Ковачев. Последният не се поколеба и с точен удар с левия крак откри резултата.

Септември обаче успя бързо да се върне в двубоя. В 21-вата минута Виктор Попов извърши нарушение срещу Ерар Францети в наказателното поле, а главният съдия Васил Минев отсъди дузпа. Андре Либерал застана зад топката, но Анатолий Господинов отрази удара му. Нападателят обаче реагира най-бързо при добавката и изравни в 23-тата минута.

Радостта на столичани продължи едва четири минути. В 27-ата Мартин Паскалев засече с глава центриране от корнер и отново изведе Арда напред.

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ВАР отмени трети гол за домакините

Към края на първото полувреме тимът от Кърджали стигна и до трето попадение чрез Станислав Иванов. То обаче не беше зачетено, след като преглед с ВАР установи засада на Светослав Ковачев при подаването. След почивката Септември опита да потърси ново изравняване. В 50-ата минута Францети проби по левия фланг и стреля към близкия ъгъл, но Господинов улови.

Червен картон в края

Домакините също имаха възможност да решат срещата. В 74-тата минута добра комбинация между Ковачев и Доминик Янков завърши с удар на Бирсент Карагарен, отразен от Владимир Иванов. Последният по-сериозен инцидент настъпи в 89-ата минута. Виктор Добрев от Септември получи директен червен картон, след като удари без топка Димитър Велковски.

До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен и Арда се поздрави с трите точки, затвърждавайки позицията си в горната половина на класирането. За Септември поражението задълбочи трудностите през сезона и остави столичани в опасната зона.

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