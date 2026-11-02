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Стадион да, гол не! ЦСКА на колене, Домусчиев разчлени Левски | Точно попадение

02 ноември 2026, 21:00 часа 1386 прочитания 1 коментар
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов

Историческото откриване на новия стадион "Българска армия" не донесе очакваната победа на ЦСКА, докато Левски се измъкна с драматичен успех срещу Дунав. Междувременно собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев отправи тежки обвинения към БФС заради съдийството в мача на "сините". Това бяха водещите теми в новия епизод на "Точно попадение", в който не липсваха и любопитни моменти преди наближаващото Вечно дерби.

ЦСКА откри новата "Армия", но не успя да победи Славия 

"Червените" се завърнаха на реконструирания си стадион с впечатляваща церемония и хиляди фенове по трибуните, но завършиха 0:0 срещу Славия. Въпреки огромното си игрово превъзходство отборът на Маркус Гиздол така и не намери път към противниковата врата.

Левски пък победи Дунав с 1:0 след гол на Мустафа Сангаре в добавеното време. В предаването беше обърнато внимание и на спорния момент в самото начало на срещата, когато грубо нарушение на Кристиан Димитров не бе санкционирано по никакъв начин.

ЦСКА - Славия

Домусчиев атакува БФС, Стойчо Младенов подгря дербито

Сериозен акцент беше острата публикация на Кирил Домусчиев, който обвини президента на БФС Георги Иванов в "слугинаж към определен отбор". Повод за недоволството стана именно тази спорна ситуация в двубоя между Дунав и Левски, след която русенският клуб също излезе с позиция. 

Напрежението преди Вечното дерби се покачи и след изказването на Стойчо Младенов, че Левски има комплекси от ЦСКА. Бяха обсъдени още предстоящите европейски мачове на двата гранда и битката за титлата.

Дунав - Левски

Никола Цолов, медалите в борбата и проблемите в щангите 

Епизодът започна с историческото участие на Никола Цолов в официална тренировка от Формула 1, в която българинът завърши на 12-о място. Внимание беше отделено и на трите медала на България от Световното първенство по борба, скандалите около федерацията, трудното начало на световното по вдигане на тежести и очакванията към Карлос Насар. 

Всички тези теми обсъдиха водещият Стефан Йорданов, неговите колеги спортни журналисти Иво Вецев и Николай Илиев, както и техният специален гост Филип Джалов. Гледайте целия епизод на "Точно попадение":

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