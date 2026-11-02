Стадион да, гол не! ЦСКА на колене, Домусчиев разчлени Левски | Точно попадение

Историческото откриване на новия стадион "Българска армия" не донесе очакваната победа на ЦСКА, докато Левски се измъкна с драматичен успех срещу Дунав. Междувременно собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев отправи тежки обвинения към БФС заради съдийството в мача на "сините". Това бяха водещите теми в новия епизод на "Точно попадение", в който не липсваха и любопитни моменти преди наближаващото Вечно дерби.

ЦСКА откри новата "Армия", но не успя да победи Славия

"Червените" се завърнаха на реконструирания си стадион с впечатляваща церемония и хиляди фенове по трибуните, но завършиха 0:0 срещу Славия. Въпреки огромното си игрово превъзходство отборът на Маркус Гиздол така и не намери път към противниковата врата.

Левски пък победи Дунав с 1:0 след гол на Мустафа Сангаре в добавеното време. В предаването беше обърнато внимание и на спорния момент в самото начало на срещата, когато грубо нарушение на Кристиан Димитров не бе санкционирано по никакъв начин.

Домусчиев атакува БФС, Стойчо Младенов подгря дербито

Сериозен акцент беше острата публикация на Кирил Домусчиев, който обвини президента на БФС Георги Иванов в "слугинаж към определен отбор". Повод за недоволството стана именно тази спорна ситуация в двубоя между Дунав и Левски, след която русенският клуб също излезе с позиция.

Напрежението преди Вечното дерби се покачи и след изказването на Стойчо Младенов, че Левски има комплекси от ЦСКА. Бяха обсъдени още предстоящите европейски мачове на двата гранда и битката за титлата.

Никола Цолов, медалите в борбата и проблемите в щангите

Епизодът започна с историческото участие на Никола Цолов в официална тренировка от Формула 1, в която българинът завърши на 12-о място. Внимание беше отделено и на трите медала на България от Световното първенство по борба, скандалите около федерацията, трудното начало на световното по вдигане на тежести и очакванията към Карлос Насар.

Всички тези теми обсъдиха водещият Стефан Йорданов, неговите колеги спортни журналисти Иво Вецев и Николай Илиев, както и техният специален гост Филип Джалов. Гледайте целия епизод на "Точно попадение":