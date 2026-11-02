Първите задачи на Илияна Йотова след вота: Равносметката от д-р Емил Стоименов (ВИДЕО)

За нас това е достойната и подготвена кандидатура, но проблемът с избирателната активност е много сериозен.

Това заяви в предаването Студио Actualno д-р Емил Стоименов, съпредседател на Инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президентската надпревара.

Мисля си, че ниската избирателна активност беше породена от отвращението на хората към политическата класа. Самата политическа класа си създаде това отвращение. Единственият реален и смислен разговор беше обаче в седмицата на балотажа, подчерта Стоименов.

По думите му проблемът с разделението е обществото е много силен и той се поражда от поведението на политиците. Иска ми се да спрем с разделението в обществото, виждаме, че и ние имаме грешки в тази кампания. Според Емил Стоименов живеем в брутални времена и Илияна Йотова е подготвеният човек, който да бъде на чело на държава. Според Емил Стоименов би било наистина добра възможност България да изиграе активна роля в преговорите за мир във войната в Украйна. Стоименов е убеден, че дневният ред в Европа може да зависи от това, което България казва в Брюксел.

Целия разговор с водещ Румен Скрински гледайте във видеото.