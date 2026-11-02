Най-важните новини за деня: 2 ноември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 2 ноември 2026 г.

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ: ЙОТОВА ПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ С 57.6%

Илияна Йотова печели президентските избори с подкрепата на 1 093 852 избиратели, или 57.6% от гласувалите. Това показват окончателните резултати при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии.

СГЛОБКА ИЛИ НЕ: САМО В КЪРДЖАЛИ ОТ "СМЕСЕНИТЕ" РАЙОНИ ГЮРОВ И КАНДЕВ НАПРАВИХА ОБРАТ

В два от три избирателни района в България, които се разглежда като "смесени" т.е. места, където ДПС има най-голямо политическо влияние, печели новият президент на България Илияна Йотова. Това са Разград и Шумен. Само в Кърджали Андрей Гюров взема победа – но там избирателната активност е най-ниската в България, 9,84% към 16:00 часа.

КОЙ СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ В НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ ИЗВЪН СОФИЯ: ОФИЦИАЛНИТЕ ДАННИ

Наред със "старата ни столица" Велико Търново като първенец, морската ни "перла" Бургас се оказа също най-напред сред най-големите областни градове извън столицата София като подкрепа за новия президент на България Илияна Йотова.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ: РАДАН КЪНЕВ КАЗА, ЧЕ ЙОТОВА И РАДЕВ СА НАСАДИЛИ СТРАХ

С влизането на Румен Радев в кампанията на Илияна Йотова в двата тура на президентските избори, направи разликата. Всеки, който има опит в политиката, ставаше дума за осмисляна стратегия, така че по-голямата част от обществото да остане при Йотова. Румен Радев ще продължи да следва разделящата стратегия, а Илияна Йотова няма това право. Това заяви лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев пред bTV. Още: Кой спечели изборите за президент в най-големите градове извън София: Официалните данни

ПЪРВИТЕ ЗАДАЧИ НА ИЛИЯНА ЙОТОВА СЛЕД ВОТА: РАВНОСМЕТКАТА ОТ Д-Р ЕМИЛ СТОИМЕНОВ (ВИДЕО)

За нас това е достойната и подготвена кандидатура, но проблемът с избирателната активност е много сериозен.

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ: СЕГА ЩЕ ТРЯБВА ДА ДЕМОНТИРАМЕ МОДЕЛА РАДЕВ-ЙОТОВА (ВИДЕО)

Сега ще трябва да демонтираме модела Радев-Йотова. Това каза в предаването Студио Actualno медийният експерт доц. Георги Лозанов, главен редактор на сп. “Лик“ и член на Инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Гюров и Кандев, които загубиха президенските избори от двойката Йотова-Вълчев. Доц. Лозанов отговори на въпроса очаквал ли е такава развръзка на вота: “Е, да. Още има много силна инерция от изборите през април, когато Румен Радев спечели това мощно мнозинство. А пък Румен Радев и Илияна Йотова са две лица на един и същи политически субект и той още имаше инерция. Макар че тази инерция вече започна да поспада. Още: Окончателни резултати: Йотова печели изборите с 57.6%

АПАТИЯ, СИГНАЛИ ЗА КУПЕН ВОТ И “МЪРТВИ” ИЗБИРАТЕЛИ: ЗАЩО ТАКА МИНАХА ИЗБОРИТЕ? (ВИДЕО)

Кандидатската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечели президентските избори в България, след победа на балотажа срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборите преминаха при рекордно ниска избирателна активност.

НЕЗАВИСИМО ОТ ОСТРОТАТА НА КАМПАНИЯТА: ДБ СА ГОТОВИ ДА РАБОТЯТ С ПБ И ПП ЗА ВСС

"Президентската кампания беше обострена, на моменти някои от внушенията и лъжите бяха в повече, включително и във вашите студиа, но както ние, така и "Прогресивна България" (ПБ), така и "Продължаваме промяната" (ПП) сме поели ангажимент към своите избиратели да работим за един добър състав на ВСС. Независимо от острите политически битки по някой въпроси - ние ще изпълним този ангажимент". Това каза в сутрешния блок на БНТ Надежда Йорданова от "Демократична България" (ДБ), която е и бивш правосъден министър.

КАНДИДАТИТЕ ЗА ВСС СРЕД СЪДИИТЕ: СПОРНИ РЕШЕНИЯ ЗА БРЕНДО И БЛАГОМИР КОЦЕВ, ЩЕДРИ КРЕДИТИ И ГРАНТОВЕ БЕЗ РЕЗУЛТАТ

Имената на съдии, участвали в изключително спорни решения в последните години, личат сред кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от съдийската квота. Този уикенд, на 31 октомври 2026 г., се проведе Общото събрание на съдиите за изслушване на 21 кандидати, борещи се за 6 места. Самото гласуване с хартиени бюлетини е насрочено за 7 ноември. Изборът ще бъде признат за редовен, ако активността на съдиите е над 50% - в противен случай се провежда балотаж.

МВР НЕ СПИРА ДА СЕ ХВАЛИ КОЛКО РАБОТА Е СВЪРШИЛО: НЯМА НОВИ СХЕМИ ЗА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ

Над 500 сигнала за купуване на гласове и 11 задържани, отчетоха от МВР минути след края на изборния ден, напомни bTV. По думите на главния секретар на ведомството комисар Любомир Николов кампанията е минала без масова търговия с вот. Нови схеми за купуване на гласове също не са установени. Още: Сглобка, кална кампания, виновни са социолозите: Депутат на Радев каза кой получи вота на недоверие

"ЕВРОНЮЗ" ЗА ИЗБОРИТЕ: БЪЛГАРИЯ ИЗБРА ПО-БЛИЗКИ ОТНОШЕНИЯ С РУСИЯ

Президентските избори в България бяха белязани от дебата за войната в Украйна, отношенията с Русия и геополитическата ориентация на страната. Това отбелязва европейската телевизия "Евронюз" в свой анализ на балотажа между Илияна Йотова и Андрей Гюров, като акцентира и върху ниската избирателна активност, достигнала едва около 29%.

РУСКА КРЪВ СЕ ЛЕЕ С ТОНОВЕ В УКРАЙНА - ПАК РЕКОРД ЗА ДЕН, НО И ЗА МЕСЕЦ: И НЕ СТИГА ЗА МИР (ОБЗОР - ВИДЕО)

Само през октомври, 2026 година, Русия е изгубила толкова войници, колкото са достатъчни 9 пъти да покрият квотата за военния парад за Деня на победата в Москва. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му, през миналия месец на бойното поле в Украйна са умрели, изчезнали са по време на бойни действия и са били толкова тежко ранени, че да не могат пак да се бият общо около 54 000 руски войници. Това е месечен рекорд.

ЗАД КУЛИСИТЕ: САЩ ИСКАТ РУСКИ ГАЗ ПАК ДА ТЕЧЕ КЪМ ЕВРОПА, НО БЕЗ ПАРИТЕ ДА ОТИВАТ ЗА ВОЙНАТА НА ПУТИН

САЩ подкрепят бързото възобновяване на продажбите на руски природен газ за Европа чрез газопроводи, преминаващи през Украйна, като част от преговорите, насочени към постигане на „енергийно примирие“ преди настъпването на зимата. Това твърдят американски, европейски и украински официални представители, цитирани от The Wall Street Journal. Идеята, лансирана от американските пратеници Джаред Къшнър (зет на Тръмп) и Стив Уиткоф по време на посещенията им в Москва и Киев през септември, предвижда продажбата на руско синьо гориво чрез американски посредник, за да се заобиколят европейските санкции. Така би могло да се създаде изгодна възможност за американските инвеститори.

СБИРКА НА "СРЪБСКИ" И "РУСКИ СВЯТ" В СОФИЯ: ЗНАЯТ ЛИ БЪЛГАРСКИТЕ СЛУЖБИ КАКВО СЕ СЛУЧВА В БПЦ?

На фона на руските атаки в Черно море и на недопуснатите българи в Сърбия - празникът на св. крал Стефан Милутин в митрополитския катедрален храм "Св. Неделя" в българската столица София изглежда се е превърнал в сбирка на "Руски" и "Сръбски свят" у нас. Това поставя въпроса какво се случва в Българската православна църква (БПЦ) и знаят ли службите за това своеобразно събиране. Видно от съобщение на сайта на Българската православна църква, на богослужението са присъствали Тимочкият митрополит Иларион и други духовници от Сръбската православна църква.