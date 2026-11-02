Радар за икономика: Най-важните новини на 2 ноември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 2 ноември 2026 г.

Инвестициите заобикалят България, а световната конкуренция става все по-жестока

Митата, санкциите, протекционизмът и технологичната надпревара променят правилата на международната търговия, а българските компании трябва да се адаптират към все по-несигурна икономическа среда. В същото време страната изпитва затруднения да привлича инвестиции с висока добавена стойност, а енергийните рискове и навлизането на изкуствения интелект поставят допълнителни въпроси пред конкурентоспособността на бизнеса.

Още: Инвестициите заобикалят България, а световната конкуренция става все по-жестока

Удар по "Черния петък": КЗП глобява с 4000 евро на артикул за фалшиви отстъпки

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва мащабни проверки в месеца на „Черния петък“. Засилените контролни участия са насочени към онлайн магазини и търговци на техника, дрехи, обувки и други масови стоки. Инспекторите ще следят под лупа дали обявените отстъпки са реални, или потребителите биват подвеждани с фалшиви промоции. Санкциите за нарушения са сериозни. Законът предвижда глоби между 400 и 4000 евро за всеки отделен случай на доказано фалшиво намаление. При установени нелоялни търговски практики санкцията за търговец може да достигне до 50 000 евро.

Още: Удар по "Черния петък": КЗП глобява с 4000 евро на артикул за фалшиви отстъпки

Зад кулисите: САЩ искат руски газ пак да тече към Европа, но без парите да отиват за войната на Путин

САЩ подкрепят бързото възобновяване на продажбите на руски природен газ за Европа чрез газопроводи, преминаващи през Украйна, като част от преговорите, насочени към постигане на „енергийно примирие“ преди настъпването на зимата. Това твърдят американски, европейски и украински официални представители, цитирани от The Wall Street Journal. Идеята, лансирана от американските пратеници Джаред Къшнър (зет на Тръмп) и Стив Уиткоф по време на посещенията им в Москва и Киев през септември, предвижда продажбата на руско синьо гориво чрез американски посредник, за да се заобиколят европейските санкции. Така би могло да се създаде изгодна възможност за американските инвеститори.

Снимка: Getty Images

Още: Зад кулисите: САЩ искат руски газ пак да тече към Европа, но без парите да отиват за войната на Путин

След годишния рекорд: Петролът започна новия месец по любопитен начин

Цената на петрола спадна в понеделник, 2 ноември, на фона на новините, че както САЩ, така и Иран търсят дипломатически решения на войната. Фючърсите с доставка през януари на международния еталон „Брент“, който е и референтен за Европа, слязоха надолу с 3,31% до 109,67 долара за барел в началото на азиатската търговия днес. Към 9:15 ч. българско време цената малко се вдигна - до 110,14 долара, което все пак е с около 3,30 долара по-ниско от нивата при затваряне на търговията в края на миналата седмица.

Още: След годишния рекорд: Петролът започна новия месец по любопитен начин

Еврото стартира новия месец с обрат

На 27 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 12 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1126 спрямо щатския долар. Такива ниски равнища не бяха наблюдавани от около година и половина, когато курсът слезе до 1,093 спрямо американската валута. Постепенно единната европейска валута започна да се възстановява бавно, но не и да се отърси веднага от антирекорда. В началото на ноември тя все пак започва с по-високи стойности в сравнение с последния работен ден през октомври.

Още: Еврото стартира новия месец с обрат