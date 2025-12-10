Ненужен бразилец разиграва Левски – не иска да си тръгва от „Герена“

Един от ненужните футболисти в състава на Левски разиграва ръководството на клуба и не желае да си тръгва от стадион „Георги Аспарухов“. Става въпрос за 28-годишния флангови играч на „сините“ - Фабио Лима. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, южноамериканецът не попада в плановете на Хулио Веласкес за пролетния дял от шампионата и поради тази причина шефовете на българския гранд опитват да разтрогнат договора му по взаимно съгласие.

Фабио Лима взима много голяма заплата в Левски

Лима обаче няма никакво намерение да си тръгва. Причината е, че той получава една от най-високите заплати на „Герена“ и трудно ще си намери друг отбор, в който да взима подобно месечно възнаграждение. Добрата новина за Левски е, че контрактът на бразилеца е до края на настоящия сезон, което означава, че през лятото той ще трябва да напусне. Въпреки това „сините“ се надяват, че ще могат да го склонят да разтрогне договора си още сега като му платят три заплати обезщетение.

Бразилецът се представя доста колебливо със "синия" екип

Фабио Лима пристигна в Левски в началото на 2024 година. Той акостира на „Герена“ без пари, след като договорът му с бразилския АВС изтече и не бе подновен. В началото кариоката бе един от основните футболисти на „сините“, но с идването на Хулио Веласкес загуби титулярното си място. До момента Лима има 49 мача за Левски във всички турнири. В тях той се е отличил с четири попадения и три асистенции.

