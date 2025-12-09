Станислав Генчев отървава Левски от един от ненужните в състава на Хулио Веласкес

Локомотив София може да отърве Левски от един от ненужните футболисти в състава на Хулио Веласкес. Става въпрос за 32-годишния ганайски полузащитник Карлос Охене. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, халфът не попада в сметките на „сините“ за пролетния дял на шампионата и поради тази причина ръководството на българския гранд му търси нов отбор, в който да го продаде.

Локомотив е готов да плати символична сума за Карлос Охене

Карлос Охене има договор с Левски до края на сезона. Това означава, че от 1 януари той може да преговаря свободно с всеки един друг клуб, където да премине без пари, след като споразумението му със „сините“ изтече. От Локомотив София обаче искат да вземат ганаеца още по време на зимния трансферен прозорец. Затова и шефовете на „железничарите“ са готови да платят символична сума за правата на полузащитника.

Халфът е един от любимците на Станислав Генчев

Охене е желан лично от треньора на Локомотив София Станислав Генчев. Двамата работиха заедно на стадион „Георги Аспарухов“ като халфът бе един от големите любимци на младия специалист, докато той бе начело на Левски. През този сезон Карлос Охене е записал общо 12 мача за „сините“ във всички турнири. В тях полузащитникът се е отличил с една асистенция. В последно време обаче той имаше проблем с коляното, а това допълнително се отрази на представянето му през кампанията.

ОЩЕ: От Левски захапаха Ивелин Михайлов: Лъжа е, че Пеевски е наредил да станем шампиони!