Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата: Вашата любов и съпричастност ни държат изправени

Семейството на Любослав Пенев благодари на всички, които подкрепиха легендата на българския футбол в битката му с коварна болест. Както е известно, Ел Голеадор бе диагностициран с рак на бъбрека и в момента се намира в болница в Германия, където се лекува. След новината за заболяването на бившия нападател хиляди хора и редица футболни клубове у нас и в чужбина дариха пари за лечението му.

От семейството на Любо Пенев използваха една от социалните мрежи, за да изкажат своята благодарност за подкрепата. Близките на бившия футболист споделиха, че любовта и съпричастността на хората ги „държат изправени“ и остават жизненоважни за продължаващото му лечение в Германия.

„Вашата подкрепа е безценна и остава жизненоважна“

До всички, които заставате до нас, От името на нашето семейство и на нашия Любо ви благодаря от цялото си сърце. В този... Posted by Любослав ПЕНЕВ on Monday, December 8, 2025

„До всички, които заставате до нас, От името на нашето семейство и на нашия Любо ви благодаря от цялото си сърце. В този най-тежък момент вашата любов и съпричастност ни държат изправени. Благодаря на Фондация ЦСКА за тяхната подкрепа, както и на всички хора от футбола, от спорта, от България и Испания, които се обединиха около него”.

„Отборите, в които е оставил дълбока следа, и съперниците му на терена показаха истинска човечност. Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка. Вашата подкрепа е безценна и остава жизненоважна за продължаващото му лечение в Германия”, написаха от семейството на Пенев.

ОЩЕ: Густаво Бусато се включи в кампанията за Любо Пенев, стражът на ЦСКА дари емблематична фланелка