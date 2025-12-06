Густаво Бусато се включи в кампанията за Любо Пенев, стражът на ЦСКА дари емблематична фланелка

Вратарят на ЦСКА Густаво Бусато се включи в кампанията за набиране на средства за легендата на клуба и българския футбол Любослав Пенев. Както е известно, Ел Голеадор се бори с коварна болест като в момента е в клиника в Германия. Според информациите за лечението на бившия централен нападател са необходими 300 хиляди евро. В кампанията вече се включиха редица бивши и настоящи футболисти, които събират пари в подкрепа на Пенев и семейството му.

Густаво Бусато пък дари емблематична своя фланелка, която ще бъде пусната на търг. Става въпрос за екипа на ЦСКА, който той получи по случай своя юбилеен мач №200 за „армейците“. Бразилецът получи фланелката в рамка точно преди домакинството на Черно море през месец август. Търгът в подкрепа на Любослав Пенев е организиран от фейсбук страницата „За нашата родина, за нашите деца“.

Бусато сам е пожелал да се включи в търга

„Скъпи приятели, нашата кампания за набиране на средства в помощ на Любо Пенев продължава с пълна сила! За пореден път Густаво Бусато се включва в нашите кампании, този път с изключително важна за него фланелка, юбилейната му с мач номер 200 за ЦСКА! Минути след като пуснахме фланелката на Стенли, той се свърза с нас и пожела да ни дари фланелката си в подкрепа на Любо, с което за пореден път доказва, че е голям и достоен човек, който заслужава нашето уважение!“.

„Вторият артикул, който пускаме, е оригинална фланелка на Стилян Петров от Астън Вила, лично подписана от Стенли! ЩЕ СЕ НАДДАВА САМО В ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ ПОД СНИМКАТА НА ИЗБРАНАТА ОТ ВАС ФЛАНЕЛКА! КРАЙ НА ТЪРГА 10.12.2025 г., 19:48 ч.!!! За всички, които искат да помогнат, добавяме и банковата сметка: BG52BUIN95611000776024 Кристина Юлиянова Мицева Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев“, написаха от фейсбук страницата.

