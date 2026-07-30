Велико! След инфарктна драма ЦСКА изхвърли Карабах и продължава похода в Лига Европа

Българският гранд ЦСКА отстрани азербайджанския колос Карабах и се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа! "Червените" сториха това след равенство 0:0 и в реванша, а след 120 минути игра на стадион "Васил Левски" в София се стигна до дузпи, където хората на Христо Янев надделяха с 5:4. Големият герой за ЦСКА бе Фьодор Лапоухов, който спаси дузпа, а преди това пък спаси няколко чисти положения за гол на Карабах. Силен мач направи и влезлият като резерва Джеймс Ето'о, който вкара и решаващата пета дузпа. В следващия кръг ЦСКА ще срещне Макаби Тел Авив.

Лапоухов герой за ЦСКА за изстрадан триумф над Карабах с дузпи

ЦСКА започна по-активно срещата, с няколко опита да пробие към наказателното поле на Карабах. В седмата минута Стефано Сенси центрира от корнер, а Леандро Годой засече с глава, но ударът му излезе в аут. След това мачът стана двуостър, като и Карабах опита да упражни натиск, но ЦСКА се защити. В 19-ата минута Бруно Жордао направи суматоха в наказателното поле на Карабах, а накрая опита удар, но бе блокиран.

ЦСКА опита да затвори свободните пространства, но и използваше удобните моменти за атака. В края на полувремето се стигна до по-отворена игра и от двата тима, което позволи на Карабах да застраши вратата на Фьодор Лапоухов, но стражът и защитата пред него се справиха. Така двата отбора се прибраха в съблекалните без да си отбележат гол в трето поредно полувреме.

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В началото на втората част ЦСКА получи две изгодни статични положения, но не успя да се възползва от тях. В следващите минути не се стигна до нищо опасно пред двете врати, а в 71-вата минута дойде и първата смяна на Христо Янев: Джеймс Ето'о замени Бруно Жордао и веднага раздвижи играта с по-активни действия. В 77-ата минута Стефано Сенси напредна към наказателното поле и опита точен удар от дистанция, но право във вратаря.

ЦСКА продължи да стои по-добре на терена след влизането на Ето'о, но не успя да създаде чиста ситуация за гол. Една от сериозните опасности бе хубав извеждащ пас на камерунския халф към Йоанис Питас, но вратарят на гостите изпревари кипърския стрелец. В 85-ата минута и Карабах стигна до добра възможност - удар от границата на наказателното поле рикошира в играч на ЦСКА и прелетя опасно, но над гредата.

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В последната втора минута на добавеното време ЦСКА организира бърза контраатака чрез Джеймс Ето'о, който подаде към Пастор, а той пък намери Стефано Сенси в наказателното поле. Халфът трябваше да стреля веднага, но не намери топката достатъчно добре и пропусна целта при може би най-доброто положение за гол за ЦСКА в редовните 90 минути.

В продълженията и двата отбора не се притесняваха да се впускат в атака, което пък оставяше повече свободни пространства. В 103-ата минута Карабах направи бърза контраатака и накрая нападателят с номер 9 Кабайеро на гостите имаше страхотен шанс да вкара, но не намери добре топката. В добавеното време на първото продължение пък Фьодор Лапоухов трябваше да се намесва ключово при удар на противников играч, за да запази нулевото реми.

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Геройските намеси на Лапоухов и напрегнатите дузпи пред Сектор Г

В 116-ата минута дойде и най-напрегнатият момент за ЦСКА в мача. Карабах организира много мощен натиск, при който в рамките на няколко секунди отправи два опасни удара към вратата на ЦСКА от няколко метра разстояние. И в двата случая обаче Фьодор Лапоухов успя да спаси и да остави ЦСКА в в мача.

При дузпите, които се изпълняваха пред Сектор Г, Марко Янкович откри за Карабах. Първи за ЦСКА изпълни Йоанис Питас и също вкара. Втората дузпа на Карабах бе спасена от Лапоухов, който успя да избие удара на Матеуш Силва в гредата. Капитанът Теодор Иванов се нае с втората дузпа за ЦСКА и прати вратаря в другия ъгъл за 2:1. Муадиб вкара за 2:2, но веднага след това Гбамин също бе безгрешен за ЦСКА, за да направи резултата 3:2. Сифъс от Карабах изравни за 3:3. Стефано Сенси също излъга вратаря на Карабах за 4:3. Монтиел изравни за 4:4, за да прехвърли напрежението върху Ето'о. Той обаче бе безгрешен - 5:4!

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