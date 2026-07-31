Стоичков отправи силно послание за ЦСКА и избухна с остро изказване срещу УЕФА

"Златната топка" на България Христо Стоичков присъства на трибуните на стадион "Васил Левски", за да изгледа как ЦСКА елиминира Карабах от квалификациите на Лига Европа. Камата получи топло посрещане от феновете на ЦСКА, които скандираха неговото име, а след мача Стоичков заяви, че този отбор никога няма да има лимит, защото има сплав от млади момчета и опитни футболисти. Стоичков коментира и актуалната тема от световния футбол и войната, която УЕФА обяви на ФИФА след обявеното намерение на Джани Инфантино да въвлече частни инвеститори в управлението на Световното първенство.

Стоичков не вижда лимит за този отбор на ЦСКА

“Труден мач. От първата минута отборът искаше тази победа, естествено трябва да имаш повече хъс за игра. Трябваше да има нещо. Повече нерви, напрежението е голямо, но все пак това е турнирна битка, където до последния сигнал трябва да играеш. Имаха положения и ние имахме. Дузпите са част от играта. Дали това е лимитът на ЦСКА? Лимит никога няма да има, защото този отбор ще расте. Има млади момчета и футболисти с голям опит. Когато имаш тази комбинация, това ти дава спокойствие. Когато излезеш за победа, трябва да я търсиш", започна Стоичков.

"На финала на Световното първенство за последно бях толкова напрегнат. Няма лесни противници, видяхте и на Световното. Малките държави и отбори излизат и играят. Ако тръгнем да сравняваме какви са условията, къде тренират, къде играят... по-добре да не споменава, а да си гледаме тук. Идва мач, който задължително трябва да се вземе срещу Дунав. Най-прекият път е мач за мач. Няма какво да го мислим колко точки и така нататък", добави още той.

"Когато говориш прибързано, много пъти грешиш": Стоичков за позицията на УЕФА

След това Стоичков, който работи под ръководството на Джани Инфантино във ФИФА, бе попитан за заплахата на УЕФА да бойкотира турнирите на ФИФА. "Още само се надигат, не се вдигат от УЕФА. Нищо няма да стане, може да стане, може да не стане това предложение на Инфантино. Когато говориш прибързано, много пъти грешиш. УЕФА също си има своите критични моменти."

"И какво като не дойдат европейските отбори?"

"Хората се оплакват, че ФИФА прави много мачове, но като погледнеш има Шампионска лига, Лига Европа, Лига на нациите и още турнири. 211 федерации са, като няма 50, че голяма работа. И какво като не дойдат (има предвид европейските отбори да не участват на световно първенство - б.р.)? И с тях, и без тях пак ще играем. Ще видиш как първи ще викат, когато ще им се раздават милиони", завърши Камата.