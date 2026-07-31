Вангелов отговори лаконично на въпроси за собственика на ЦСКА, рокадите в клуба и спестената такса на Лудогорец

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов отговори лаконично на няколко важни въпроса след края на мача с Карабах на стадион "Васил Левски" в София. Вангелов отказа да коментира последните рокади в клуба, които разбуниха духовете. И по-конкретно - назначението на Валентин Илиев за спортен директор и понижаването на Бойко Величков до отговорник за Академия ЦСКА. Освен това Вангелов предпочете да не коментира спестената компенсаторна такса на Лудогорец за правилото за четиримата българи.

Ще има ли още ръководни промени в ЦСКА?

"Доволни сме, но имаме още много работа да свършим. Следващият мач идва бързо", започна Вангелов, а след това бе попитан и за ръководните промени и дали ще има още такива. "Засега няма да правим повече промени. Нека сега да се порадваме на мача."

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"Поздравих момчетата, показаха, че могат. Просто трябва да покажат постоянство", добави още Вангелов. След това той бе попитан дали собственикът Валтер Папазки се чува с отбора през него и дали предава съобщения в съблекалнята. "Собственикът винаги е близо до нас", отговори лаконично Вангелов. "Стоичков ни донесе добра карма, дано винаги ни подкрепя така", добави още той.

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