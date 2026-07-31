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Зеленски: Русия е използвала севернокорейска балистична ракета при атака срещу украинско село

31 юли 2026, 0:40 часа 746 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски: Русия е използвала севернокорейска балистична ракета при атака срещу украинско село

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че според предварителни данни Русия е използвала севернокорейска ракета при атака срещу украинско село, при която загинаха шестима души. „В Радушне руснаците за първи път от дълго време насам използваха ракета от Северна Корея – това показват предварителните данни“, заяви Зеленски в своето вечерно видеообръщение, пише Ройтерс.

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„Съюзът на московските негодници с лудия режим в Северна Корея – за ракетите, за севернокорейския контингент тук, в Европа, на нашите граници, и за убийството на нашите украински деца“, каза той.

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Русия бомбардира Украйна с десетки ракети и стотици дронове при нощна атака, при която загинаха най-малко девет души, съобщиха официални представители, в момент, когато украинската армия се бори с остър недостиг на високотехнологични средства за противовъздушна отбрана.

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Северна Корея руска ракета Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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