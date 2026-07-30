Футболният свят се надигна срещу Инфантино! В Северна Америка подкрепиха УЕФА

Перспективите за президента на ФИФА Джани Инфантино и неговия грандиозен план да "продаде" футбола стават все по-мрачни. Преди дни международната федерация обяви програма за набиране на 20 милиарда долара чрез породажбата на дялове от турнири, включително Световното първенство, на външни инвеститори. Идеята не се прие добре от спортната общност и европейския орган УЕФА. От европейската централа свикаха спешно събрание, на което 55-е участващи федерации решиха да бойкотират форумите на ФИФА.

За един ден: 96/211 се обявиха "против" плана на Инфантино

Часове след новината, че европейските федерации се противопоставят на плана на Инфантино, от КОНКАКАФ - управляващият орган на футбола в Северна Америка, Централна Америка и Карибите, обхващащ 41 държави, последваха примера им. По този начин общо 96 от 211-те държави-членки на ФИФА вече открито отхвърлиха плана, което вероятно ще породи въпроси относно бъдещето на Инфантино. Междувременно той се радва на широка подкрепа от членските федерации в Африка, Азия и Южна Америка. Тези региони са се възползвали значително от преразпределението на богатството под негово ръководство.

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Позицията на КОНКАКАФ:

В обширно изявление, публикувано след извънредно заседание в четвъртък, КОНКАКАФ категорично отхвърли плановете на ФИФА, като постави под съмнение необходимостта от новата инициатива, но не стигна дотам да заяви, че държавите-членки ще бойкотират събитията на ФИФА: "КОНКАКАФ е конфедерация, обединена от любовта към играта, в която футболът е на първо място. Ръководени от тази философия през последните 10 години ние изградихме от нулата организация, основана на служене, прозрачно управление и дългосрочно стопанисване на футбола. Историята показа на ФИФА и на футболното семейство какво се случва, когато пазителите на играта изгубят от поглед тези ценности.

С оглед на това КОНКАКАФ свика днес среща на председателите на своите 41 членски асоциации, заедно с председателя си, членовете на Съвета и членовете си в Съвета на ФИФА, за да обсъдят предложение, разработено и представено от председателя на ФИФА, за продажба на дялове от Световното първенство по футбол на частни инвеститори. По време на срещата членовете изразиха дълбока загриженост относно липсата на надлежна процедура във връзка с предложението, наложения изкуствено кратък срок, както и липсата на каквато и да е проверка или одобрение от страна на съответните управителни органи на ФИФА. Освен това беше поставена под въпрос необходимостта от инвестиции от частни капиталови фондове за финансиране на нови и съществуващи програми по инициативата "FIFA Forward" след най-печелившия Световен шампионат по футбол в историята."

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