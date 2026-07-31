Валентин Илиев не спря да повтаря "ЦСКА" и обяви, че има причина да гледа мачовете до Христо Янев

Новият спортен директор на ЦСКА Валентин Илиев даде крайно интересно интервю след отстраняването на Карабах от Лига Европа, в което сякаш умишлено се стремеше да използва възможно по-често "ЦСКА" в изказа си. Илиев претърпя сериозни критики, че в миналото си интервю е наричал ЦСКА само "клуба" и "отбора", а сега дори бе попитан за това, като отбеляза, че не е било търсен ефект и е наясно къде работи.

Валентин Илиев целенасочено споменаваше по-често ЦСКА в интервюто си след мача

Освен това Илиев отговори и на друг любопитен въпрос - защо гледа мачовете от скамейката, а не в ложата, където обичайно стоят ръководителите на клубовете. Спортният директор разкри, че има причина да е там, но пожела това да си остане в клуба.

“Учеха ме, докато бях футболист, на отношение, колектив и дисциплина. Това е ЦСКА. Много се радвам, че това видях днес. Има старши треньор, който да коментира играта. Аз мога само да поздравя отбора и щаба за това, което направиха. Много се радвам, че продължаваме напред. Не само този двубой днес, но и гостуването ни беше на ниво. Трябва да го превърнем в постоянство и в мачовете ни от българското първенство. Липват ли постоянството и дисциплината, има и колебливи резултати", започна Илиев.

Още: Вангелов отговори лаконично на въпроси за собственика на ЦСКА, рокадите в клуба и спестената такса на Лудогорец

"Ще се повторя в едно нещо, което казах в първото си интервю - дошъл съм в ЦСКА, за да бъда максимално полезен. Не само за треньора, а за целия клуб ЦСКА, защото за мен е изключително важно и съм благодарен, че имам такава възможност. Не мога да намеря думи да ги опиша", добави още Илиев, като заяви, че се гордее със сина си Теодор Иванов, който бе капитан на ЦСКА в мача.

Защо Валентин Илиев гледа мачовете на ЦСКА до скамейката, а не в ложата?

"Със сигурност има причина да гледам мача до скамейката. Това обаче е нещо, което да остане вътре в клуба, не е случайно. Така сме решили", заяви още Валентин Илиев, а после отговори и на критиките към него, че не е споменал ЦСКА поименно в предишното си интервю. "Изключително много уважавам мнението на всеки един човек, на всеки един фен. Аз работя в ЦСКА, правя всичко възможно, за да върви ЦСКА нагоре. Когато съм използвал думата “клуба”, не съм имал предвид някой друг. В крайна сметка, като тегля чертата, мисля, че е много по-важно да видим с какво мога да съм полезен на ЦСКА да върви нагоре", заяви Илиев.

"Очаквам едно единствено нещо - да си вършим работата както досега. За мен Христо работи добре не само сега. Забелязъл съм го от доста време. Тук съм да съм от помощ на него и всички останали. Очаквам да сме здраво стъпили на земята. Да се зарадваме, защото положихме много усилия, но да не залитаме типично по български, защото тогава се пада болезнено", завърши Вальо Илиев.

Още: Янев затвори устите на критиците: Не знам дали хората в България осъзнават колко голям отбор отстранихме!