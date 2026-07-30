Двама десни кандидати - в битка за втория тур срещу Йотова: Анализ на Светлин Тачев (ВИДЕО)

"Президентските избори са ключови за Румен Радев и "Прогресивна България", наред с местните избори. Ако не спечели президентските избори, това означава обвинение от опонентите, че всичко е било един балон. Ако успее да застане на мястото на ГЕРБ на местно ниво в общините, може да изгради основа за своята политическа формация. Йотова е естествено продължение на Радев. Да заложиш тепърва на нов кандидат, би донесло само щети на ПБ, а самият Радев няма интерес от това." Това обяви в Студио Actualno политологът и социолог от агенция "МЯРА" Светлин Тачев относно първите очаквания към президентския вот на 25 октомври в последните дни преди лятната ваканция.

Изследователят даде пример с местните структури на НДСВ и на ПП, които не се реализираха, но ГЕРБ го направиха и имаха основата толкова дълги години. "Ако имаш националната власт, но нямаш местната, това е колос на глинени крака", подчерта още той.

"Цялата политика на правителството е балансирана във вътрешнополитическо и външнополитическо отношение с цел да се прескочат тези два трапа. ... Илияна Йотова е естествено продължение на Румен Радев. Да заложиш тепърва на нов кандидат, би донесло само щети на ПБ, а Радев няма интерес от това", каза още Тачев.

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Относно спекулациите в публичното пространство, които съпровождаха подкрепата на управляващите към Йотова и съмненията дали няма да издигнат собствен партиен кандидат, различен от нея, Тачев обясни: "Винаги могат такива провокации да се използват пропагандно. Ако Радев иска да спечели тези избори, разбира се, че ще заложи на човек, с който е бил 9 години заедно. Доказа се, че изборът на "Прогресивна България" за Йотова е логичен. БСП също подкрепя, те търсят своя облик и търси възможност да спаси себе си от неизбежен край", каза Тачев.

Задава ли се трети президентски мандат на Радев?

На въпрос дали е възможна еманципация на Йотова от Радев с цел да има своя собствена тежест и образ на кандидат за президент, политологът обясни, че това може да настъпи едва след края на изборния ден, в който тя евентуално вече е станала президент.

"Тогава вече ако има различия, то тя може да ги покаже. Не смятам, че тя има желание да се еманципира обаче - при избори такава подкрепа е само и единствено в неин плюс. Ако има път за еманципация, това може евентуално да стане след избора й за държавен глава", каза още той.

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Относно очакванията за консолидация в дясно и излъчване на единен кандидат, който да бъде основна опозиция на Йотова за поста на държавен глава, Тачев коментира: "Кое ще е дясното? Имаме ГЕРБ, ПП и ДБ, т.е. виждам двама кандидати. Голямата интрига е коя ще достигне до втори тур. Ако не е тази на ГЕРБ, това е удар по тях, а ако е на ПП-ДБ това е успех след раздялата на двете формации в НС.

Политическата криза от 2021 г. доведе до деструктивни процеси в политическите сили и голяма дистанция между местните структури и партийния елит. Тогава всички слязоха на терен при хората си – заради заплахата от появата на нов голям субект, който да ги помете. Сега това правят всички – стягат редиците си. ГЕРБ трябва да даде битка, за да спаси това, което има на местно ниво, а ПБ трябва да направи битка с цел да запази властта си по места", обясни той.

"Многопластовата" политика

Според социолога от "МЯРА" премиерът Радев обира луфтовете.

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"Правителството има изключително много комуникационни грешки, което работи срещу тях. Имаше непремерени изказвания още от самото начало, но част от тези говорители, които правиха грешки, бяха сложени на заден план. Те обаче продължават. Големият въпрос е дали това се отдава на неопитност или до липса на подготвени хора, които да знаят как да поднасят информацията. Това ще е основният комуникационен проблем – как да избягват тези гафове", каза той относно критиките за прекалено разнопосочните сигнали и към избирателите в страната, и към европейските ни партньори относно политиките на управлението.

"Радев поддържа центристкия път, за да не губи хора отляво и отдясно. Това се вижда особено в действията във вътрешнополитически план и възможността за реформи и кардинални промени, които той не прави. Действа бавно, лавира, балансира. Това се случва и във външнополитически план спрямо неединния запад – имаме САЩ като доминиращ фактор във международен план и ЕС, където Радев се опитва да прокарва трети път. В този коловоз той иска да покаже, че България е фактор и лавира по начин, по който не се застрашава европейския път на страната (подобно на Унгария) и това няма бумерангов ефект за страната", каза още Тачев.

На въпрос това ли е "проклятието" на центриста, който е задължен да задоволява всички претенции на широкия си електорален корпус от избиратели, Тачев изрази съгласие:

"Да, това е проклятието на центриста, но този центризъм рано или късно ще приключи. Защото не може цял живот да си центрист – с бюджет 2027 той трябва да се позиционира някъде. Дали малко по-вляво, дали малко по-вдясно, но трябва да покажеш вътрешнополитически къде се позиционираш. За тазгодишния бюджет могат да разкажат, че са в заварено положение, със стари задължения и т.н., но не и с новия бюджет", завърши още той.

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