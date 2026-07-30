"Мразих отбора си": Треньорът на Лудогорец не разбра как "орлите" бяха доминирани в Разград

Наставникът на Лудогорец Томас Райс оцени представянето на своя тим в реванша с Апоел Тел Авив. "Орлите" бяха отстранени от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите с общ резултат от 2:4 - победа за израелците с 2:0 в първия мач и равенство 2:2 в Разград. Така за първи път от 11 години насам Лудогорец няма да играе в основната фаза на евротурнирите.

Треньорът на Лудогорец говори след мача с Апоел

Томас Райс, който пристигна преди две седмици с Разград, до известна степен оправда отпадането, но не скри факта, че е останал изключително разочарован от представянето през първото полувреме: "Изиграхме две различни полувремена днес. Първата част беше разочароваща за нас и бях ядосан от този факт. Да, можеш да загубиш мачове, но видях на Апоел, който спечели повече единоборства на нашия стадион. Поговорихме си за това на почивката. Как е възможно те да спечелят повече дуели от нас? Но през второто полувреме бяхме далеч по-добри. Играчите си бориха, създадохме положение, но допуснахме втори гол прекалено рано, което е продиктувано от това, че се изнесохме по-напред по терена. През първото полувреме мразих отбора си."

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Райс не остана доволен от съдийството

След това той засегна и съдийството в мача: "Загухме с 0:2 в първия мач, допуснахме ранен гол в реванша. Въпреки засадата при гола на Текпетей и пропуснатата дузпа на Дуа, видях добро представяне през второто полувреме. Гледаме към нашето представяне, но нямаше как и решенията на съдиите да не натежат. Някои нарушения бяха отсъдени в полза на Апоел и бяхме санкционирани с някои жълти картони, но се представихме по-добре през втората част." Накрая Райс изрази надежда за бъдещето:

"Отпадаме и трябва да насочим вниманието ни към тренировките, за да се подобрим. Трудно е да го приема. В 10 години Лудогорец не беше попадал в такава ситуация. Моят фокус е само към настоящето, всичко останало е история. Трябва да покажем представяне, което вдъхва увереност. Трябва да покажем още по-добро лице и да подобрим интензитета в тренировъчния процес. Не е лесно, когато нямаш достатъчно време за подготовка за дадения двубой."

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