Янев затвори устите на критиците: Не знам дали хората в България осъзнават колко голям отбор отстранихме!

Наставникът на ЦСКА Христо Янев сподели първите си впечатления след отстраняването на азербайджанския гранд Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Той отбеляза, че ЦСКА е показал не само мотивация, но и тактическа грамотност. Янев заяви още, че ще продължава да се бори, за да върви ЦСКА напред. И вярва, че ако ЦСКА покаже същото лице и занапред, може да стигне до основната фаза на Лига Европа.

ЦСКА отстрани Карабах с тактическа грамотност

"Не спечелихме само с мотивация, но и с тактическа грамотност на целия отбор. Положихме много усилия да разгадаем как играе противника и да приложим най-добрата за нас тактика. Не знам дали хората в България осъзнават колко голям отбор отстранихме. Искам да кажа на всички, които ни подкрепят - нуждаем се от вашата подкрепа", започна Христо Янев.

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Янев пребори треньор със 17 години опит, играл в Шампионска лига през миналия сезон

"Ако съпоставим нещата, срещу мен на другата пейка имаше човек със 17 години опит, човек, който миналата година играеше в Шампионска лига. Трябва да вярваме в себе си. И да се концентрираме върху онова, което имаме като план. Вярата е единственото нещо, което ми остана. Понякога я губя, понякога се двоумя дали наистина можем да се справяме. В момента контролираме онова, което правим. Правим хубави неща и трябва да го запазим.

Никога не съм се чувствал отчаян. Знам какво мога и какво правя. Всеки ден работя, за да може ЦСКА да върви напред, да печели трофеи, да радва хората по трибуните. Да покажем на собственика, който ни дава абсолютно всичко, от което има нужда.

Никога няма да се променя. Научен съм да се боря, да давам всичко от себе си. Хората, които ме оценяват, им благодаря. Трябва да се доказваш във всеки ден, в който работиш. Днес показахме, че сме много стойностен отбор. Дали можем да стигнем основната фаза на Лига Европа? Ако покажем същата игра и занапред, защо не", завърши Христо Янев.

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