“Грешките на Радев се пишат на Йотова”: Настимир Ананиев за предстоящата кампания на “живот и смърт” (ВИДЕО)

Абсолютно всички грешки на Радев в момента се пишат на Йотова. Сега има страшно много непредизвикани грешки, които си ги правят вътре в самата формация.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” бившият народен представител Настимир Ананиев, коментирайки кандидатурата на Илияна Йотова за президент.

По думите на Ананиев енергията около Радев се разсейва, като интересно ще бъде кой ще е вицепрезидентът на Йотова. Кампанията ще бъде много динамична, тя ще е на живот и смърт.

Градската десница е в тотално насипно състояние, ПП-ДБ са скарани, нямат кандидат за президент, каза Ананиев. Според него БСП е убита от Румен Радев с идването на “Прогресивна България”.

Ако Йотова иска да спечели президентството, тя трябва да има по-гражданска фигура за вицепрезидент. Ако има политическо лице от ПБ, грешките на партията на Радев ще се пишат на Йотова, изрази мнение Ананиев.

По думите на бившия депутат от бюджета за 2027 година ще стане ясно има ли визия “Прогресивна България” за истински реформи, без да се оправдава с нито един коалиционен партньор.

Ананиев смята, че демократичната общност е много широка, но разединена. Балотажът е сто процента сигурен - кой обаче има възможност да стигне до балотаж? Там може да има изненади, кой срещу кого ще застане, предупреди още Ананиев.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.