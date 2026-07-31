Капитанът на ЦСКА: Много хора ни отписваха! Имаме най-добрата публика в България

Капитанът на ЦСКА Теодор Иванов говори след отстраняването на Карабах и класирането за третия квалификационен кръг на Лига Европа. Той изигра изключително солиден мач, в който не позволи на противниковите нападатели да застрашат сериозно вратата на Фьодор Лапоухов. Иванов отговори и на критиците, които отписваха ЦСКА срещу Карабах, като припомни, че "червените" са били отписвани и през миналия сезон, но са успели да спечелят Купата на България.

Мнението на Теодор Иванов след отстраняването на Карабах

"Това ли е най-емоционалният ми мач? Може би финалът за Купата с Локо Пловдив бе също толкова емоционален. Тук имаше голямо напрежение, без голове. Отборът показа изключителен характер. Особено след редовните 90 минути ние създадохме 2-3 доста чисти положения, техният отбор също. На моменти даже изтръпвах, Лапоухов отново със страхотни намеси. Но както се казва, който иска повече, той ще победи", започна Иванов.

"Попитах баща ми дали да изпълняваме първи или втори дузпите, от щаба ми казаха, че ми имат пълно доверие каквото аз реша. Надявам се доверието му да се оправдава. Благодаря на феновете, че бяха 120 минути до нас. Те никога не спират. Това е най-добрата публика в България. Просто им благодаря.

Много хора ни отписваха и миналия сезон, но купата бе в нашите ръце. Така е и сега. Щом имаш хейтъри, значи правиш нещо хубаво. Надявам се да преодолеем и Апоел Тел Авив и да влезем в групите", завърши Иванов.